ورزشکاران خوزستانی با ۸ مدال، از مسابقات قهرمانی پرورش اندام کشور به استان برگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بیست و ششمین دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان و به‌عنوان رقابت انتخابی تیم ملی برای اعزام به مسابقات جهانی اسپانیا و آسیایی تایلند ۲۰۲۶ برگزار شد که ورزشکاران خوزستانی با کسب چندین مدال رنگین در رشته‌های مختلف، نام استان را در جدول مدال‌آوران این دوره از رقابت‌ها ثبت کردند.

در پایان این رقابت‌ها، آرمین حیاتی از خوزستان با کسب مدال طلای فیزیک جوانان و مدال نقره فیزیک بزرگسالان، یکی از درخشان‌ترین عملکرد‌ها را از آن خود کرد.

علیرضا هلیلی نیز موفق شد مقام نخست فیزیک جوانان را کسب کند و مدال طلا را به گردن بیاویزد. مازیار رشیدی‌نیا دیگر نماینده خوزستان در همین رده، به مدال نقره فیزیک جوانان دست یافت.

سامان اسدی در دسته یک فیزیک کلاسیک به مدال طلا رسید؛ افتخاری که برای او پنجمین مدال طلای دوران قهرمانی‌اش در مسابقات کشوری محسوب می‌شود.

احمدرضا شجاعی نیز در وزن ۷۵ کیلوگرم بیلدینگ بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را کسب کرد.

در بخش دیگری از رقابت‌ها، حسین ذوالفقاری در دسته توان‌یابان (معلولین) به مقام سوم رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.

سجاد قربانی، در وزن بزرگسالان بیلدینگ به مقام چهارم دست یافت و محمد عیوضی نیز در فیزیک جوانان در جایگاه ششم قرار گرفت. علی منصوری در وزن ۹۰ کیلوگرم بیلدینگ پنجم شد و رضا اسکندری نیز در وزن منفی ۱۰۰ کیلوگرم به مقام ششم رسید.

بدین ترتیب کاروان خوزستان در این دوره از مسابقات قهرمانی پرورش اندام کشور با کسب ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز، عملکردی قابل توجه از خود به نمایش گذاشت.

احمدرضا عبداللهی، صادق احمدی، ناصر دلدار و حسن مزرعه به‌عنوان مربی و عباس خلیلی نیز به‌عنوان سرپرست، تیم خوزستان را در این رقابت‌ها همراهی کردند.

عیدی محمد بهرام رنجبر هم مدال برنز گیمز کلاسیک در رده پیشکسوتان بدست آورد.