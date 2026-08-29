به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین دوره مسابقات بیس بال نوجوانان قهرمانی کشور در دو رده سنی زیر ۱۳ و زیر ۱۶ سال، ۴ تا ۶ شهریور در مجموعه ورزشی آزادی طرقبه مشهد برگزار شد.

در رده سنی زیر ۱۳ سال تیم البرز به عنوان قهرمانی دست یافت، خراسان رضوی الف دوم شد و عنوان سوم به تیم بوشهر رسید.

در رقابت‌های زیر ۱۶ سال هم تیم البرز در جایگاه نخست ایستاد، تیم بوشهر در مکان دوم قرار گرفت و تیم خراسان رضوی الف سوم شد.