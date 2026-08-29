رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: نشت گاز آمونیاک از کپسول متصل به تجهیزات سردکننده یک کارخانه یخ در منطقه نادری اهواز با حضور به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی مهار و محل حادثه ایمن‌سازی شد. ️

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ربیعی بیان کرد: در پی اعلام حادثه نشت گاز آمونیاک از کپسول متصل به تجهیزات سردکننده یک کارخانه یخ در منطقه نادری، تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

و️ی با بیان اینکه در این عملیات ۲ دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۶ نفر از نیرو‌های آتش‌نشان حضور داشتند گفت: ️تیم اعزامی پس از حضور در محل نسبت به شناسایی و کنترل محل نشت اقدام کرده و با انجام اقدامات ایمنی لازم، نشتی گاز آمونیاک را برطرف و محیط حادثه ایمن‌سازی شد.

ربیعی ادامه داد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از شهروندان و مسئولان واحد‌های صنعتی درخواست می‌کند در صورت مشاهده یا استشمام بوی شدید آمونیاک، ضمن ترک فوری محل و دور کردن افراد از محدوده خطر از هرگونه اقدام برای رفع نشتی بدون تجهیزات و تخصص لازم خودداری کرده و مراتب را به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اطلاع دهند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اظهار کرد: همچنین با توجه به خطرات ناشی از گاز آمونیاک، بازرسی و سرویس دوره‌ای کپسول‌ها، شیرآلات، اتصالات و تجهیزات سردکننده و اطمینان از عملکرد مناسب سیستم‌های تهویه و تجهیزات ایمنی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.