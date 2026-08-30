رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرمسار از دستگیری حفاران غیرمجاز در یکی از روستا‌های بخش مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ میلاد رضائی گفت: در این عملیات ابزار و ادوات حفاری نیز کشف و ضبط شد و متهمان پس از سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رضائی تصریح کرد: برابر قانون هرگونه حفاری و کاوش به قصد تحصیل اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده و با مجرمان این حوزه برخورد قانونی می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرمسار از مردم خواست هرگونه موارد مشکوکی در خصوص جرائم مرتبط به میراث‌فرهنگی و تجاوز و تخریب آثار فرهنگی تاریخی را از طریق تماس با سامانه خبری به شماره تلفن ۳۱۷۰۵ اعلام کنند