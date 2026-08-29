تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه های کالابرگ در خراسان رضوی
تأخیر در بازپرداخت وجه کالابرگ، موجب نارضایتی برخی فروشگاه های طرف قرارداد در خراسان رضوی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس اداره امور حمایتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: مبالغ مربوط به خریدهای انجام شده از طریق طرح کالابرگ باید حداکثر تا چهار هفته با فروشگاه ها تسویه شود.
کاظم رافتی نیا افزود: برای پرداخت به موقع مطالبات فروشگاه ها، منابع مالی مورد نیاز باید از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی قرار گیرد تا این اداره بتواند نسبت به تسویه حساب با فروشگاه ها اقدام کند.
رافـتی نیا تأکید کرد: تأمین و تخصیص به موقع اعتبارات، نقش مهمی در جلوگیری از تأخیر در پرداخت مطالبات و کاهش نارضایتی فروشگاه های مشارکت کننده در طرح کالابرگ دارد.