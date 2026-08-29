به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس اداره امور حمایتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: مبالغ مربوط به خریدهای انجام‌ شده از طریق طرح کالابرگ باید حداکثر تا چهار هفته با فروشگاه‌ ها تسویه شود.

کاظم رافتی‌ نیا افزود: برای پرداخت به‌ موقع مطالبات فروشگاه‌ ها، منابع مالی مورد نیاز باید از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی قرار گیرد تا این اداره بتواند نسبت به تسویه حساب با فروشگاه‌ ها اقدام کند.

رافـتی‌ نیا تأکید کرد: تأمین و تخصیص به‌ موقع اعتبارات، نقش مهمی در جلوگیری از تأخیر در پرداخت مطالبات و کاهش نارضایتی فروشگاه‌ های مشارکت‌ کننده در طرح کالابرگ دارد.