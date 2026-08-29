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بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار، در تیرماه گذشته عرضه گوشت گوسفند و گوساله کاهش داشته، اما گوشت بز و گاومیش بیشتر شده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آمار کل کشور اعلام کرد؛ بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در ماه تیر ۱۴۰۵، وزن گوشت قرمز عرضهشده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در تیر ۱۴۰۵ جمعاً ۳۷،۳۱۲ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ۲۱،۶۹۹ تن، ۵۸٫۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ۱۲،۲۳۴ تن، بز و بزغاله با ۲،۶۰۶ تن، و سایر انواع دام با ۷۷۳ تن، بهترتیب ۳۲٫۸ درصد، ۷٫۰ درصد و ۲٫۱ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در تیر ۱۴۰۵ با ماه مشابه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده کاهش ۶ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در تیر ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۴ برای گوسفند و بره ۳ درصد، برای گاو و گوساله ۸ درصد و برای شتر و بچهشتر ۲۵ درصد کاهش، و برای بز و بزغاله ۳ درصد و برای گاومیش و بچهگاومیش ۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در تیر ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل (خرداد) در حدود ۹ درصد کاهش داشته است.
بررسی نتایج حاصل از سایر طرحهای آمارگیری در زیربخش دام نشان میدهد که بخشی از کشتار دام، بهویژه دام سبک، در خارج از کشتارگاههای رسمی انجام میشود، که آمار مربوط به این نوع کشتار در این طرح لحاظ نشده است.