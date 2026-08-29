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مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی از فعال سازی بیمه پایه فراگیر ۱۷ کالای اساسی از مهرماه امسال خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد باباخانی روز شنبه در نشست خبری هفته دولت که در محل این صندوق برگزار شد افزود: بیمه پایه فراگیر از مهرماه امسال برای کالاهای اساسی از جمله گندم آبی و دیم، جو آبی و دیم، برنج، ذرت، چغندقند، دانههای های روغنی و حبوبات اجرایی خواهد شد.
وی گفت: این صندوق در سال مالی گذشته افزون بر ۱۶ همت غرامت به کشاورزان پرداخت کرد که این رقم تقریبا معادل مجموع غرامت پرداختی در سه سال گذشته است.
مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد: بخش عمده این خسارتها مربوط به محصولات زراعی از جمله گندم به میزان ۹.۵ همت بوده است که ۶۰ درصد محاسبه میشود.
باباخانی گفت: بخش عمده خسارتها مربوط به گندم دیم به دلیل تشدید خشکسالیها بوده است.
وی افزود: سال گذشته ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه نامه داشتیم که از این میزان ۳۰ تا ۳۵ درصد مشمول خسارت شدند.