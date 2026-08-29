هفته وحدت، فرصتی برای تقویت همدلی و اتحاد امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در آستانه سالروز میلاد با سعادت پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص)، و در هفته وحدت، قرار داریم؛ وحدتی که امام خمینی (ره) آن را «ضرورت اجتناب ناپذیر» جهان اسلام نامید.

هفته وحدت، در تقویم جهان تشیع، یادآور اندیشه نابی است که امام خمینی (ره)، آنرا بنیان نهاد.

از ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول، نه صرفاً یک بازه زمانی نمادین، بلکه راهبردی برای امت اسلامی است.

این وحدت به معنای کمرنگ شدن مرز‌های اعتقادی نیست، بلکه به تعبیر کارشناسان، وحدت به معنای همدلی، همزبانی و همصدایی در برابر دشمن مشترک و تمرکز بر اشتراکات عظیم قرآنی و نبوی است.

هفته وحدت، فرصتی مغتنم است تا بار دیگر با «امت واحده» قرآنی بیعت کنیم و این روز‌ها را نه فقط در شادی، که در عهدی استوار برای پاسداری از خون پاک شهیدان اسلام ناب محمدی سپری کنیم.