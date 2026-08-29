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مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ظرفیت تولید نفت خام این شرکت طی ۲ سال گذشته با وجود محدودیتها و شرایط بحرانی، ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و با اجرای هفت قرارداد جدید، ۳۸۰ هزار بشکه دیگر نیز به ظرفیت تولید اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین حاتمی اظهار کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، حفظ و نگهداشت تولید موجود و افزایش ظرفیت تولید نفت خام در دستور کار شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار داشته است.
وی افزود: در ۲ سال گذشته با وجود فراز و نشیبهای متعدد، محدودیتها و شرایط ناشی از ۲ جنگ تحمیلی، ظرفیت تولید نفت خام مناطق نفتخیز جنوب حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: افزایش ظرفیت تولید نفت خام به معنای افزایش توان تولیدی کشور است و تلاش همکاران این بوده که در کنار حفظ وضعیت موجود، ظرفیتهای جدید تولید نیز ایجاد شود.
۳۸۰ هزار بشکه افزایش ظرفیت با اجرای هفت قرارداد
حاتمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای افزایش ظرفیت تولید در سالهای آینده گفت: از ابتدای دولت چهاردهم قراردادهای بزرگی در زمینه افزایش ظرفیت تولید نفت خام منعقد شده که یکی از مهمترین آنها هفت قرارداد افزایش ظرفیت فرآورشی نفت خام است.
وی تصریح کرد: اجرای این قراردادها در مجموع ۳۸۰ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت در مناطق نفتخیز جنوب اضافه خواهد کرد و این اقدام، مقدمهای برای افزایش تولید در سالهای آینده است.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، حفاری را یکی از محورهای اصلی توسعه میادین و افزایش تولید دانست و گفت: برای تکمیل ناوگان حفاری پنج قرارداد با سرمایهگذاری بخش خصوصی منعقد شده است.
حاتمی افزود: با اجرای این قراردادها، ۱۸ دکل حفاری به ناوگان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اضافه خواهد شد که زمینه توسعه میادین و افزایش تولید را فراهم میکند.
انعقاد ۲۳ قرارداد سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گاز
وی در ادامه با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه گاز اظهار کرد: در این بخش نیز ۲۳ قرارداد سرمایهگذاری با بخش خصوصی منعقد و ۳۰ بسته کاری واگذار شده است.
حاتمی گفت: در حال حاضر ۲ بسته از این مجموعه در حال بهرهبرداری است و ۲ بسته دیگر نیز طی ماههای آینده راهاندازی خواهد شد و سایر بستهها نیز در ادامه به بهرهبرداری میرسند.
وی افزود: پیشبینی میشود با تکمیل این طرحها، تعداد زیادی از مشعلها خاموش شود و تمامی بستههای مذکور تا پایان سال آینده به بهرهبرداری برسد.
جمعآوری ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از ابتدای دولت
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از جمعآوری حدود ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت: این اقدام به خاموشی تعداد زیادی از مشعلها منجر شده است.
وی افزایش خلق ثروت و درآمد برای دولت و شرکت ملی نفت را یکی از آثار جمعآوری گازهای مشعل عنوان کرد و افزود: تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ثروت در دیگر لایهها و حلقههای این زنجیره، از دیگر آثار این اقدام است.
حاتمی ادامه داد: ورود بخش خصوصی به بخش بالادستی گاز و مشارکت در جمعآوری گازهای مشعل نیز از دستاوردهای این قراردادهاست.
وی بهبود شرایط محیط زیست را چهارمین اثر مهم این اقدامات دانست و گفت: جمعآوری گازهای مشعل از نظر زیستمحیطی اهمیت زیادی دارد و با اجرای این طرحها، محیطی ایمنتر و مطلوبتر برای شهروندان ایجاد خواهد شد.
تداوم تامین نفت پالایشگاهها و صادرات در شرایط جنگی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به عملکرد این مجموعه در شرایط خاص ماههای گذشته اظهار کرد: طی ۶ تا هشت ماه گذشته شرایط ویژهای بر کشور حاکم بوده و کارکنان این شرکت در جریان ۲ جنگ در سال گذشته و بهویژه جنگ تحمیلی سوم، حضوری شجاعانه و قابل تقدیر داشتند.
حاتمی افزود: در نیمه نخست سال در کنار حفظ و نگهداشت تولید، تامین نفت مورد نیاز پالایشگاهها و تداوم صادرات نفت نیز از اولویتهای شرکت بود که با تلاش کارکنان، این فرآیندها بدون هیچگونه وقفهای ادامه یافت.
وی گفت: کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با وجود شرایط جنگی، جانانه پای کار کشور بودند و در تامین نفت پالایشگاهها و صادرات وقفهای ایجاد نشد.
حاتمی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بازسازی و تعمیرات اساسی تاسیسات گفت: بخشی از شرایط ایجادشده در نیمه نخست سال به فرصتی برای انجام تعمیرات اساسی و بازسازی تاسیسات تبدیل شد.
وی افزود: در مدت ۶ ماه نخست سال، به اندازه یک سال گذشته تعمیرات اساسی تاسیسات و تجهیزات انجام شده است.
اجرای ۶ همت طرح مسئولیت اجتماعی در مناطق پیرامونی
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیتهای اجتماعی این شرکت اشاره کرد و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم در چارچوب تعهدات شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی، اقدامات گستردهای در محیط پیرامونی انجام شده است.
حاتمی میزان اقدامات انجامشده در این بخش را حدود ۵.۵ تا ۶ همت اعلام کرد و افزود: مسئولیت اجتماعی را یکی از مولفههای توسعه پایدار میدانیم و به اجرای آن متعهد هستیم و این مسیر را در آینده نیز ادامه خواهیم داد.
وی با اشاره به برنامههای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای نیمه دوم سال گفت: مجموعهای از طرحها در بخشهای نفت و گاز در دست اجراست که در نیمه دوم سال به بهرهبرداری خواهند رسید.
حاتمی افزود: در بخش نفت، حداقل ۲ تا سه مجموعه تکمیل ظرفیت و واحد جدید آماده راهاندازی خواهد شد.
وی ادامه داد: در بخش گاز نیز چهار تا پنج مجموعه در زمینه تزریق گاز به میادین و جمعآوری گازهای مشعل در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب همچنین با اشاره به بستههای کاری حوزه گاز گفت: ۲ بسته دیگر نیز وجود دارد که در نیمه دوم سال راهاندازی خواهد شد و آثار و برکات آن به صنعت و مردم خواهد رسید.
فعالیتهای توسعهای در شرایط بحرانی متوقف نشد
حاتمی با قدردانی از کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اظهار کرد: دستاوردهای حاصلشده مرهون تلاش و کوشش همکاران این شرکت است که در شرایط سخت آبوهوایی و محیطی و همچنین شرایط بحرانی، فعالیتها را ادامه دادند.
وی تاکید کرد: در این مدت علاوه بر فعالیتهای جاری، فعالیتهای توسعهای نیز متوقف نشد و کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پا به پای کشور، با احساس مسئولیت و ازخودگذشتگی پای کار بودند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با قدردانی ویژه از کارکنان این شرکت گفت: با استمرار این تلاشها، اتفاقات خوبی در آینده رقم خواهد خورد.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بهعنوان بزرگترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران با ۴۵ میدان و ۶۵ مخزن هیدروکربوری بزرگ و کوچک، در گسترهای افزون بر ۷۰ هزار کیلومتر مربع از استان بوشهر تا شمال خوزستان، حدود ۸۰ درصد نفت خام و ۱۶ درصد گاز کشور را تولید میکند.
در این قلمرو وسیع نفتی، میدانهای بزرگی همچون اهواز، گچساران، مارون، آغاجاری، کرنج، پارسی و بیبیحکیمه قرار دارند.