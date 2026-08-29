به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت اتخاذ رویکردی هوشمندانه و مصلحت‌آمیز در برخورد با تخلفات اقتصادی تأکید کرد و خواستار تفکیک میان قاچاق‌های کلان و سازمان‌یافته با موارد جزئی و مصرف شخصی شد.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام (ص) گفت: در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز برخی افراد مرتکب کار‌های خلاف می‌شدند، اما این‌گونه نبود که رسول خدا (ص) دستور به تعزیر و تنبیه همه آنها بدهند.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه اصفهان با استناد به سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) با تأکید بر اهمیت مدیریت مصلحت‌آمیز در مواجهه با تخلفات گفت: در مسئله قاچاق کالا، تمرکز اصلی باید بر مقابله با گروه‌هایی باشد که به‌صورت کلان و سازمان‌یافته به این فعالیت می‌پردازند.

آیت الله طباطبایی افزود: در برخورد با جرایم حاشیه‌ای مانند مواد مخدر نیز نباید بدون دقت و احتیاط کامل، عناوین سنگین شرعی و قانونی مانند محاربه را بر افراد تطبیق داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان نیز با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه نظارت بر قیمت‌ها، از تغییرات ساختاری در این سازمان خبر داد و گفت: با تصویب مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، اکنون قرارگاه تمرکز نظارت و بازرسی تشکیل شده است و دستگاه‌های مربوطه با نظارت این قرارگاه فعالیت می‌کنند.

حسین ایزدی افزود: این قرارگاه از ابتدای تولید یا واردات کالا تا مرحله مصرف، با حضور کارشناسان اصناف، به دنبال استخراج دقیق قیمت تمام‌شده کالا است تا از قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه جلوگیری شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان همچنین با اشاره به اصلاح قوانین مربوط به قاچاق گفت: باید میان مصرف شخصی و قاچاق تفکیک قائل شویم و اجرای قوانین در این زمینه نباید فراتر از محدوده قانونی باشد.

حسین ایزدی با اشاره به ضرورت تبیین دقیق نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه اقتصاد افزود: باید به‌صورت شفاف مشخص شود که سهم و وظیفه سازمان تعزیرات در مدیریت قیمت‌ها چیست و نباید تمام چالش‌های مربوط به گرانی، تنها بر عهده سازمان تعزیرات گذاشته و نقش نظارتی سایر دستگاه‌های مرتبط با بازار و اقتصاد نیز باید به صورت دقیق مشخص و شفاف شود.