فرمانده انتظامی شهرستان رباط‌کریم از کشف ۷ دستگاه ماینر به ارزش حدودی ۱۸ میلیارد ریال در یک منزل مسکونی در شهر پرند و دستگیری متهم این پرونده توسط پلیس آگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضا باباعلی، سرپرست انتظامی شهرستان رباط‌کریم گفت: پس از دریافت گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و استفاده از دستگاه‌های ماینر برای استخراج رمز ارز در شهر پرند، شناسایی مکان متخلف در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از اقدامات فنی و همکاری‌های نزدیک با اداره برق، توانستند محل استقرار این دستگاه‌ها را شناسایی کنند. در ادامه، با هماهنگی‌های قضایی و بازرسی از منزل متهم، ۷ دستگاه ماینر کشف و فرد متخلف دستگیر شد.

سرپرست انتظامی شهرستان رباط‌کریم خاطرنشان کرد که کارشناسان مربوطه، ارزش دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند. این متهم پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.