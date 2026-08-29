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رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در دادگستری شهرستان ورامین از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تکریم مراجعان و اجرای کامل مزایدههای الکترونیکی تأکید نمود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در ادامه سفر خود به شهرستانهای قرچک و ورامین، با حضور در دادگستری شهرستان ورامین از بخشهای مختلف این مجموعه قضایی بازدید کرد و در جریان این بازدید ضمن دیدار و گفتوگو با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان روند فعالیت شعب، نحوه رسیدگی به پروندهها و فرآیند ارائه خدمات قضایی به مراجعان قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، ارتقای کیفیت خدمات قضایی و تکریم مراجعان تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف مجموعه قضایی شهرستان برای ارائه خدمات مطلوب و شایسته به مردم شد.
عتباتی همچنین بر پیگیری مسائل و مشکلات موجود در مجموعه قضایی شهرستان ورامین و تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان این بازدید، بر اجرای کامل فرآیند مزایدههای الکترونیکی در دادگستری شهرستان ورامین تأکید کرد و اظهار داشت که ۱۰۰ درصد مزایدههای این مجموعه به صورت الکترونیکی برگزار میشود؛ اقدامی که در راستای شفافیت، تسهیل فرآیندها و تسریع در ارائه خدمات قضایی انجام میشود.