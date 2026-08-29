بهره‌برداری از دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۶.۴ مگاواتی در دشتستان

همزمان با هفته دولت، ۲ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۶.۴ مگاوات و با سرمایه‌گذاری ۴۸۰۰ میلیارد ریال در دشتستان به بهره‌برداری رسید.