بهرهبرداری از دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۶.۴ مگاواتی در دشتستان
همزمان با هفته دولت، ۲ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۶.۴ مگاوات و با سرمایهگذاری ۴۸۰۰ میلیارد ریال در دشتستان به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در آیینی با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، ۲ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۶.۴ مگاوات در روستای عطیبه بخش شبانکاره شهرستان دشتستان افتتاح شد.
استاندار بوشهر در این آیین با بیان اینکه اجرای طرحهای حوزه برق بهویژه نیروگاههای خورشیدی مورد تاکید قرار دارد، گفت: در همین راستا، طرح ۶.۴ مگاواتی در دشتستان با سرمایهگذاری ۴۸۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی یادآور شد: در هفته دولت امسال، ۳۲ طرح برقرسانی با مجموع اعتبار ۱۱۸ هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال در استان بوشهر، افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر نیز بیان کرد: امروز ۲ نیروگاه خورشیدی با تلاش سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با حجم سرمایهگذاری ۴۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
غلامرضا حشمتی یادآور شد: هفته دولت امسال عملیات اجرایی ۲ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۲۰ مگاوات در تنگستان، ۲ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت پنج مگاوات در کنگان، سه نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت ۱۸ مگاوات در شهرستان دیر و یک نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی در دیلم آغاز شده است.