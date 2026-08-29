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سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: سربازان ماهر منقضی خدمت نیروهای مسلح که از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت خود را به اتمام رسانده وکارت پایان خدمت اخذ نمودهاند، میتوانند از روز دوشنبه مورخه ۰۹/۰۶/۱۴۰۵ نسبت به ثبت درخواست وام تسهیلات اشتغالزایی اقدام نمایند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای اجرای سیاستهای اشتغالزایی، سربازان ماهر منقضی خدمت در نیروهای مسلح که از اول مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت دریافت نمودهاند میتوانند با مراجعه به سامانهی سماسو به نشانی https://reg.samasoo.ir/users در مرحلهی اول ثبتنام وام تسهیلات اشتغالزایی سربازان ماهر شرکت و درخواست خود را ثبت نمایند. این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق میگیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانهی مذکور بارگذاری نموده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام نمایند؛ اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبتنام و تکمیل مدارک اقدام نمایند.
لازم به ذکر است: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیامرسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی @khabaresarbazi از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.