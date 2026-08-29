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مرکز گردهمایی و توجیهی خاموش کردن آتش در پارک ملی بمو با هدف افزایش توان مقابله با بحرانهای احتمالی در عرصههای طبیعی، با حضور معاون سازمان حفاظت محیطزیست کشور در شهرستان شیراز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست در آیین افتتاح این مرکز که همزمان با هفته دولت برگزار شد، اظهار داشت: این طرح با صرف افزون بر هفتاد میلیارد ریال با هدف هماهنگی و افزایش توان عملیاتی نیروها در پیشگیری و مقابله با آتشسوزی ساخته شده است.
حمید ظهرابی با بیان اینکه خدمات این مرکز نباید صرفاً به پارک ملی بمو محدود شود، افزود: تلاش بر این است که این پایگاه در مدیریت خاموش کردن آتش و حوادث مناطق پیرامونی نیز نقشآفرینی کند تا امکان واکنش سریعتر و مؤثرتر در زمان وقوع بحران فراهم شود.
این مرکز با هدف افزایش آمادگی، هماهنگی و سرعت عمل نیروهای عملیاتی در پیشگیری و مقابله با آتشسوزی ایجاد شده و قرار است با تکمیل تجهیزات و زیرساختهایی همچون امکانات مدیریت بحران و پد بالگرد، نقش موثرتری در حفاظت از پارک ملی بمو و مناطق پیرامونی آن ایفا کند.
ظهرابی همچنین از تکمیل بخشهای تکمیلی این مجموعه از جمله انبار مدیریت بحران و پد بالگرد در آینده نزدیک خبر داد.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت طبیعتگردی در مناطق تحت مدیریت تأکید کرد و گفت: ایجاد زیرساختهای اولیه و حضور سرمایهگذاران، مسیر توسعه گردشگری طبیعی را هموار میکند. این توسعه، علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوامع محلی، میتواند درآمدهای پایداری را برای حفاظت بهتر از عرصههای طبیعی تأمین کند.
وی با اشاره به هوشمندسازی ۱۱ منطقه تحت مدیریت این سازمان تصریح کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند ضمن افزایش بهرهوری نیروهای محیطبان، بخشی از کمبود نیروی انسانی را جبران کند؛ در همین راستا، اجرای سیستم جامع هوشمند برای مدیریت و حفاظت از پارک ملی بمو نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس هم در این آیین گفت: پارک ملی بمو علاوه بر اهمیت زیستمحیطی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه طبیعتگردی دارد و میتواند بهعنوان یکی از مهمترین مناطق طبیعی پیرامون شیراز، نقش راه تنفسی این کلانشهر را ایفا کند.
لیلا تاجگردون افزود: تلاش میکنیم با ایجاد زیرساختهای مناسب، زمینه حضور سرمایهگذاران و توسعه فعالیتهای گردشگری در این منطقه را فراهم کنیم؛ البته این اقدامات باید با حفظ ارزشهای طبیعی و زیستمحیطی پارک انجام شود.
مرکز گردهمایی و توجیهی برای خاموش کردن آتش در پارک ملی بمو به یاد زندهیاد حمزه ولوی، مدیر کل فقید حفاظت محیطزیست استان فارس، ساخته شده است.