همزمان با هفته دولت و در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ۱۴۰ واحد مسکن به مددجویان بهزیستی قم تحویل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آیین افتتاح این واحد‌های مسکونی که در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) و با حضور مدیرکل بهزیستی، مهندس بیدگلی معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون توسعه توانمندسازی، اشتغال و مسکن بهزیستی، معاون مشارکت‌های مردمی و جمعی از مسئولان برگزار شد، کلید سه واحد مسکونی به مددجویان تحویل شد.

لازم به ذکر است در نهضت ملی مسکن، هزار و ۷۰۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی قم ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۰۰ مورد در سایت شهید رئیسی، ۵۶۰ هکتاری، صاحب مسکن می‌شوند و مابقی در سایر سایت‌های مسکن صاحب‌خانه می‌شوند.