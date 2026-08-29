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همزمان با هفته دولت، چهار طرح عمرانی و ورزشی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد تومان در بخش جغین شهرستان رودان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرماندار رودان گفت: این طرحها دو زمین چمن مصنوعی در روستاهای بجگوییه، گراب و آسفالت معابر روستای کم جمال به مساحت ۳ هزار متر مربع و روستای پالور به مساحت ۷ هزار و ۸۰۰ متر مربع است.
محسنی افزود: بیش از ۱۸ هزار نفر از مزایای این چهار طرح بهرهمند شدند.
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وی گفت: این طرحها در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی، بهبود وضعیت راههای روستایی و افزایش رفاه و خدمات عمومی مردم بخش جغین به بهرهبرداری رسید.