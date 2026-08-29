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فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۱۵ تن اموال و اقلام سرقتی و دستگیری سه سارق حرفهای و یک مالخر سابقهدار در شهرستان جویبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۱۵ تن اموال و اقلام سرقتی و دستگیری سه سارق حرفهای و یک مالخر سابقهدار در شهرستان جویبار خبر داد.
سردار مفخمی در بازدید از این اموال که در یک خانهباغ در جویبار دپو میشد، در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: این افراد با انجام سرقتهای متعدد در نقاط مختلف استان، اموال مسروقه را در این خانهباغ دپو و پس از پرسکردن، برای فروش به تهران منتقل میکردند.
وی افزود: سیم و کابل برق، کابلهای مخابراتی، ظروف مسی، انواع لوازم و قطعات خودرو، ادوات کشاورزی و ۵ دستگاه نیسان، از جمله دیگر وسایل اموال کشفشده از این باند است.
فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه این افراد سابقهدار هستند، گفت: در یک عملیات اطلاعاتی و پلیسی، سه سارق و یک مالخر دستگیر شدند و یکی از سارقان تاکنون به ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.
سردار مفخمی با تأکید بر شناسایی صاحبان اموال کشفشده افزود: تلاش پلیس برای شناسایی مالباختگان و تحویل اموال مسروقه به صاحبان آنها با جدیت ادامه دارد.
وی همچنین با هشدار به سارقان و مالخران گفت: پلیس با افرادی که با سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه موجب اخلال در امنیت جامعه میشوند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس اظهار داشت: مازندران در زمینه پیشگیری از وقوع سرقت، جزو استانهای برتر کشور است و در پنج ماه نخست امسال، وقوع سرقت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است.