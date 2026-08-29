پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» با هدف عرضه محصولات تولیدی صاحبان مشاغل، حمایت از کسبوکارهای محلی و ایجاد زمینهای برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای اقتصادی در شهرستان رودبار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، همزمان با هفته دولت، نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در پارک شهید اقبالی دوگاهه شهر رودبار برپا شد.
این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان، مشاغل خرد و خانگی و معرفی ظرفیتهای اقتصادی، صنایعدستی و محصولات بومی شهرستان رودبار، به همت فرمانداری و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و با همکاری شهرداری رودبار، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره جهاد کشاورزی، اداره فنی و حرفهای خواهران منجیل، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی برپا شده است.
برای اجرای این نمایشگاه، افزون بر ۶ میلیارد تومان هزینه شده است.