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استاندار خوزستان گفت : در هفته ذولت بیش از ۵۲ هزار میلیارد تومان طرح شهری و روستایی کلنگزنی و بهره برداری شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سید محمدرضا موالیزاده، امروز شنبه ۷ شهریور در جلسه وبیناری بهره برداری طرح های هفته دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور گفت: در هفته دولت، بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان طرح داشتهایم که عمدتاً افتتاحی و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند و بخشی از آنها نیز کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی بوده است.
وی با اشاره به سهم طرح های شهری و روستایی افزود: از میان این ۵۲ هزار میلیارد تومان، حدود بیش از ۱۰ درصد مربوط به شهرداریها و دهیاریهاست که رقم قابلتوجهی محسوب میشود و امیدواریم این حرکت ادامهدار باشد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه ۴۶ هزار میلیارد تومان از مجموع طرح ها به بهرهبرداری رسیده است، تصریح کرد: استان خوزستان در بین استانهای کشور در زمینه پروژههای هفته دولت، در رتبه هفتم قرار گرفته که جایگاه قابلتوجهی است.
موالیزاده با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین اعتبارات عمرانی خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم که موضوع دریافت حق آلایندگی و ارزش افزوده را به سرانجام برسانیم تا بتوانیم اعتبارات لازم را برای توسعه فضاها و بهبود خدمات شهری و سایر موضوعات مربوط به دهستانها و روستاها تأمین کنیم.
وی در پایان با تأکید بر تداوم روند توسعه در بخشهای شهری و روستایی اظهار داشت: تلاش میکنیم این روند ادامه پیدا کند و توسعه در بخشهای شهری و روستایی با قوت و قدرت به پیش رود.