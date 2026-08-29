وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۴۴۰ فلسطینی شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در غزه در کانال تلگرامی خود از انتقال پیکر‌های ۱۰ شهید فلسطینی و ۱۸ زخمی طی ۴۸ ساعت گذشته به بیمارستان‌های نوار غزه خبر داد و اعلام کرد پیکر یکی از شهداء از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین افزود، هنوز پیکر‌های شماری از شهداء در زیر آوار و جاده‌ها قرار دارد و نیرو‌های امداد و نجات تا کنون موفق نشده‌اند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند. از آغاز آتش بس در یازدهم اکتبر تاکنون یک هزار و ۳۱۳ فلسطینی شهید و ۴ هزار و ۳۶۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند و پیکر‌های ۸۱۵ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است.

از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۴۴۰ فلسطینی شهید و ۱۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر زخمی شده‌اند.