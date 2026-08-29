حکم ارتقاء درجه سرتیپی شهید رضا جعفرزاده که به فرمان آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای فرماندهی معظم کل قوا صادر شده بود، از سوی فرمانده نیروی زمینی ارتش، به خانواده معظم این شهید والامقام ابلاغ و اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «علی جهانشاهی» در دیدار با خانواده شهید امیر «رضا جعفرزاده»، حکم ارتقاء درجه سرتیپی این شهید والامقام که به فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) صادر شده بود، به خانواده معظم این شهید والامقام ابلاغ و اهدا کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش، اظهار داشت: شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و سیره و سبک زندگی آنان باید برای نسل‌های امروز و آینده تبیین و بازخوانی شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در این دیدار به ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید امیر «رضا جعفرزاده» پرداخت و با یادآوری نقش مؤثر این شهید والامقام در عرصه‌های عملیاتی و فرماندهی، بیان کرد: شهید جعفرزاده در میدان عمل، هم تصمیم‌ساز و هم تصمیم‌گیر بود و نقش مؤثری در هدایت و پشتیبانی از یگان‌ها داشت. در جریان جنگ ۴۰ روزه، هر روز و هر شب در مرکز کنترل فرماندهی غرب با این شهید بزرگوار دیدار و از نزدیک شاهد مسئولیت‌پذیری، اشراف و توانمندی‌های مدیریتی ایشان بودم. شهید جعفرزاده در تمامی رده‌های فرماندهی، فردی بسیار لایق، شایسته و توانمند بود و با احساس مسئولیتی مثال‌زدنی مأموریت‌های خود را دنبال می‌کرد.

وی با بیان اینکه شهادت، پاداش شایسته این شهید والامقام بود، گفت: انسان‌هایی که شهیدگونه زندگی می‌کنند، در حقیقت پیش از شهادت نیز در مسیر شهادت گام برداشته‌اند و شهدا گلچین‌شدگان مکتب ایثار و فداکاری هستند.

امیر سرتیپ جهانشاهی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهدا، خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ماست که با شناخت دقیق ابعاد شخصیتی و سیره عملی شهدا، این الگو‌های ارزشمند را به نسل‌های آینده معرفی کنیم و اجازه ندهیم فداکاری‌ها، مجاهدت‌ها و آرمان‌های آنان در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.

امیر سرتیپ شهید رضا جعفرزاده، در ۱۶ تیر ۱۳۷۵ به استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران درآمد و در اول اسفندماه ۱۳۷۸ از دانشگاه افسری امام علی (ع) فارغ‌التحصیل شد. وی در طول سال‌های خدمت، مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده داشت که از جمله آنها می‌توان به فرماندهی گروهان دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع)، جانشینی فرمانده گردان تیپ ۴۱ متحرک هجومی، فرماندهی گردان آموزشی مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه (ع) نزاجا، معاون هماهنگ‌کننده تیپ ۲۸۴ متحرک هجومی، جانشین فرمانده تیپ ۲۸۴ متحرک هجومی، فرماندهی تیپ ۳۷۷ و معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا اشاره کرد. امیر سرتیپ شهید رضا جعفرزاده، سرانجام در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به فیض عظیم شهادت نائل آمد.