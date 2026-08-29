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استاندار گیلان گفت: پیروزی و ایستادگی نیروهای مسلح کشور در برابر قدرتهای بزرگ، نتیجه پیوند توانمندی نظامی با ایمان، باورهای دینی و پشتوانه مردمی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در یادواره ۳ هزار و ۷۴۸ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران در گیلان که با حضور امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و دیگر فرماندهان ارتش، در رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش و نیروهای مسلح، گفت: حضور ارزشمند فرماندهان، نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی و خانوادههای معظم شهدا در این مراسم، نشاندهنده جایگاه والای شهدا و نیروهای مسلح در میان مردم است.
وی با قدردانی از فرماندهان و نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، بهویژه نیروی دریایی ارتش، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه بخشها و نیروها، حضوری مؤثر و ارزشمند در گیلان دارد و نیروی دریایی ارتش نیز به ویژه در رشت و بندرانزلی، پیوندی عمیق با مردم استان برقرار کرده است.
استاندار گیلان با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت و اقتدار کشور، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در طول دهههای گذشته همواره چشم طمع به کشور داشتهاند و این تهدیدها گاهی با ابزارهای اقتصادی و گاهی با ابزارهای نظامی دنبال شده است.
هادی حقشناس با اشاره به حوادث اخیر کشور بر اثر توطئههای دشمنان، افزود: ایستادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان و قدرتهای نظامی جهان نشان داد که اقتدار ایران اسلامی صرفاً متکی بر تجهیزات و فناوری نیست، بلکه ایمان، باورهای دینی، روحیه ایثار و حمایت مردم، پشتوانه اصلی این قدرت است.
وی گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای کشور، با اقتدار از منافع و امنیت ملی دفاع میکنند و این جایگاه مرهون رشادت شهدا، ایثارگران، فرماندهان و رزمندگان ارتش، سپاه و دیگر نیروهای مسلح است.
استاندار گیلان با اشاره به تفاوت شرایط نیروهای مسلح پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب، اگرچه کشور از تجهیزات و ساختار نظامی برخوردار بود، اما استقلال و اراده سیاسی در اختیار مردم نبود؛ امروز اقتدار نیروهای مسلح در کنار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و با اتکا به پشتوانه مردم معنا پیدا کرده است.
هادی حقشناس همچنین با گرامیداشت شهدای دولت و شهدای نیروهای مسلح، افزود: در هفته دولت باید یاد و نام همه شهدایی را که برای استقلال، امنیت و سربلندی ایران اسلامی جان خود را فدا کردند، گرامی بداریم؛ شهدایی که با خون خود مسیر عزت و اقتدار کشور را هموار کردند.
وی اضافه کرد: امروز وظیفه همه ماست که با تکیه بر آرمانهای امام راحل، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و راه شهدا، مسیر استقلال، آزادی، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را با قدرت ادامه دهیم.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی نه تنها در حوزه دفاعی بلکه در حوزه سازندگی نیز در کنار مردم است، گفت: قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی به فرماندهی فرزند گیلان امیر سرتیپ دوم خلبان ولی رحمانی منشا خیرات و برکات بسیاری در کل کشور از جمله گیلان بود که شایسته است از فرماندهان ارتش برای این همدلی و هم افزایی قدردانی کنیم.
در پایان این مراسم، از چندین خانواده شهدای ارتش در گیلان با حضور فرمانده کل ارتش و استاندار گیلان تجلیل شد.