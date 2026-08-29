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شهردار تبریز از افتتاح و بهرهبرداری از ۳۰ طرح عمرانی، خدماتی و رفاهی در این کلانشهر با هزینهکرد ۶ هزار میلیارد تومان از هفته دولت تا هفته دفاع مقدس بدون تشریفات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یعقوب هوشیار با تشریح بخشی از طرحهای آماده افتتاح شهرداری تبریز اظهار کرد: باغموزه ستارخان با هدف احیای هویت تاریخی تبریز و بزرگداشت یاد و خاطره مجاهدتهای ستارخان، سردار ملی ایران، در حال اجراست و تا ۲ هفته آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به روند بازسازی خانه تاریخی کلکتهچی افزود: این بنای تاریخی در آخرین مراحل بازسازی قرار دارد و به عنوان یکی از ظرفیتهای گردشگری تبریز، در دوره فعلی مدیریت شهری احیا شده و بهزودی در اختیار شهروندان و گردشگران قرار میگیرد.
شهردار تبریز با بیان اینکه ۹۰ طرح ورزشی در دوره فعلی مدیریت شهری اجرا شده است خاطرنشان کرد: بخشی از این طرحها به بهرهبرداری رسیده و تعدادی دیگر نیز در نوبت افتتاح قرار دارند که در ماه جاری به بهرهبرداری خواهند رسید.
هوشیار ادامه داد: این طرحها شامل ۲۵ سالن ورزشی ۲ استخر، زمینهای مختلف ورزشی، چمنهای مصنوعی و زیرساختهای ورزش همگانی است که با تأکید بر توسعه امکانات ورزشی در مناطق کمبرخوردار اجرایی شدهاند.
وی همچنین با اشاره به طرحهای مسیرگشایی آماده بهرهبرداری گفت: مسیرگشایی بیمثل در منطقه ۴ و مسیرگشایی شهید سعیدی در منطقه ۷ از جمله طرحهای شاخص عمرانی و ترافیکی شهر هستند که بهزودی به بهرهبرداری میرسند.
شهردار تبریز افزود: عملیات اجرایی مسیرگشایی ۴۵ متری معراج نیز در حال اتمام است و این طرح نیز در آینده نزدیک در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از افتتاح چندین طرح در حوزه توسعه فضای سبز و ایجاد فضاهای تفریحی خبر داد و گفت: پارک گلکار، پارک کوتاهقامتان، پارک ستارخان، پارک چشمهلیباغ، لوناپارک ائلگلی و پیست اسکیت پردیس فرهنگ و رسانه از جمله پروژههایی هستند که طی ماه جاری به بهرهبرداری میرسند.
هوشیار با اشاره به اجرای طرحهای فرهنگی و مذهبی در محلات مختلف تبریز گفت: حسینیهای در محله قراملک و به یاد ۱۳ شهید این محله در جنگ رمضان در حال احداث است که با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی و مذهبی محلات اجرا میشود.