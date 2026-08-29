به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی اردستان گفت: در راستای مقابله با نگهداری و عرضه خارج از شبکه سوخت مأموران انتظامی شهرستان اردستان با اطلاع از تردد یک دستگاه کامیون حامل سوخت در یکی از محور‌های مواصلاتی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ حجت اله بهامین افزود: در همین راستا تیمی از مأموران پلیس آگاهی با همکاری نیرو‌های یگان امداد در محدوده پلیس راه مستقر شدند و کنترل محور خودروی موردنظر را شناسایی و متوقف کردند.

وی گفت: مأموران در بازرسی از این کامیون ۸ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع را که به صورت ماهرانه‌ای در زیر بار سیب زمینی جاساز شده بود، کشف وتوقیف کردند.

فرمانده انتظامی اردستان افزود: در این زمینه یک متهم شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شد.