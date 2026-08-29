

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل فرجی با بیان اینکه فعالسازی نسل جدید کشاورزان از دغدغه‌های مهم همه کشورهاست، تربیت نسل جدید کشاورزان و به ویژه توجه به فرزندان کشاورز را برای تداوم و پیشرفت روند تولید غذای کشور ضروری خواند و گفت: این امر به ویژه در مورد خانواده‌های روستایی بسیار اهمیت دارد و باید در تعیین دروس و رشته‌های دانشگاهی و پذیرش دانشجویان بازنگری متناسب با نیاز کشور صورت پذیرد.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به روند رایج تعلیمات دانشگاهی، بر بازنگری در رویکرد کلان آموزشی و تحصیلات عالی در مقاطع و گرایش‌های مختلف تأکید کرد و افزود: متأسفانه بسیاری از رشته‌های فعلی در اولویت نیاز روز جامعه کشاورزی نیستند و این فاصله باید با همکاری سازمان سنجش برطرف شود.

معاون سازمان تات با تأکید بر اینکه آموزش، کلید تحول بخش کشاورزی و آینده امنیت غذایی کشور است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشگاه‌ها در رشته کشاورزی در مقاطع مختلف و گرایش‌های گوناگون اقدام به پذیرش می‌کنند که در اولویت نیاز روز جامعه کشاورزی نیست؛ ضرورت دارد سازمان سنجش با رایزنی با مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی که رشته‌های مهم و مورد نیاز را احصاء کرده و آمادگی همکاری دارد، اقدام به فراخوان و پذیرش نماید.

وی با اشاره به نقش بی بدیل نیروی انسانی بومی در پایداری تولیدات کشاورزی، فراهم ساختن زمینه‌ها و تسهیل تحصیلات تکمیلی فرزندان کشاورز را راهکاری اساسی برای انتقال تجربه و دانش نسل‌های گذشته به کشاورزی نوین و آینده دانست و افزود: این سرمایه‌های انسانی، هم به بوم و اقلیم منطقه خود اشراف دارند و هم انگیزه و دلبستگی عمیقی برای ماندن در عرصه تولید دارند.