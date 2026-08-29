همزمان با هفته دولت، کتابخانه عمومی شهدای قشلاق با زیربنای ۳۲۰ مترمربع و پنج هزار جلد کتاب، در شهرستان آبیک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین افتتاح کتابخانه عمومی شهدای شهر قشلاق، همزمان با هفته دولت، با حضور محمد نوذری؛ استاندار قزوین، حجت الاسلام روحانی؛ امام جمعه آبیک، دکتر فاطمه محمدبیگی؛ نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، دکتر روح‌الله منوچهری؛ معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرام احمدپور؛ معاون سیاسی امنیتی، مهدیه سادات قافله‌باشی؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین، جمعی از مدیران اجرایی استان، خیرین و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی در شهر قشلاق برگزار شد.

این کتابخانه در زمینی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و با زیربنای ۳۲۰ مترمربع در دو طبقه احداث شده و دارای مخزن کتاب، بخش کودک، سالن‌های مطالعه بانوان و آقایان و کلاس آموزشی است.

این مرکز فرهنگی با هدف توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ترویج مطالعه و ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های آموزشی و فکری شهروندان قشلاق احداث شده است.

«مهدیه‌سادات قافله‌باشی» مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین در آیین افتتاح این پروژه گفت: برای تجهیز کتابخانه شهدای قشلاق حدود ۲ میلیارد تومان هزینه شده و این مجموعه در حال حاضر پنج هزار جلد کتاب در اختیار دارد.

وی افزود: برای تکمیل تجهیزات و توسعه خدمات کتابخانه به اعتبارات بیشتری نیاز است و در این زمینه از نمایندگان مجلس درخواست حمایت و پیگیری داریم.

قافله‌باشی با تأکید بر اینکه این کتابخانه متعلق به مردم است، اظهار کرد: کودکان و نوجوانان از مخاطبان اصلی این مجموعه هستند و انتظار می‌رود مردم قشلاق نیز با استفاده از ظرفیت کتابخانه و اهدای کتاب‌های مطالعه‌شده، در غنی‌تر شدن منابع آن مشارکت کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین همچنین از احداث بوستان مطالعه در مجاورت کتابخانه شهدای قشلاق خبر داد و گفت: این فضا می‌تواند به افزایش سرانه مطالعه و ایجاد محیطی مناسب برای مطالعه دانش‌آموزان، به‌ویژه در دوره آمادگی برای کنکور، کمک کند.

استاندار قزوین نیز در آیین افتتاح این کتابخانه، با تأکید بر نقش مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی و توسعه پایدار، این مجموعه را ظرفیتی ارزشمند برای نسل جوان و علاقه‌مندان به مطالعه در شهرستان آبیک دانست.