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عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما با تمام قوا برای پایان دادن به اشغال تلاش خواهیم کرد و هرگز به هیچ شکلی از طرح ملی خود دست نخواهیم کشید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العالم، غازی حمد، عضو برجستهٔ دفتر سیاسی جنبش حماس، گفت: این جنبش با وجود مشکلات، همچنان به توافق غزه پایبند است و و رژیم صهیونیستی است که این توافق را تهدید میکند و نسلکشی به بالاترین سطح خود رسیده است.
حمد در یک گفت و گوی رسانهای اشاره کرد شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۴۲ نفر رسیده است و آتشبسی که قرار بود جنگ را متوقف کند، در حالی ادامه دارد که حملات و جراحات همچنان پابرجاست و بسیاری از فلسطینیها شکاف عمیقی بین «آتشبس روی کاغذ» و واقعیت میدانی احساس میکنند.
غازی حمد تأکید کرد: «انتخابهای ما در این مرحله بسیار دشوار بود. ماهیت محیط و شرایط موجود، زورگویی ها، نسلکشی و سیاستهای اسرائیلی یا آمریکایی در منطقه، بدون شک شرایط سخت و طاقتفرسایی را تحمیل میکند. بنابراین، گزینههای پیش روی ما دشوار بودند و شاید باید بین بد و بدتر، انتخاب میکردیم. هدف اصلی ما از این توافق، توقف نسلکشی در غزه بود و شاید انتظارات ما چندان خوشبینانه نبود، اما تا حدی توانستیم سرعت نسلکشی را در غزه کاهش دهیم.»
غازی حمد تأکید کرد: «نسلکشی، گرسنه نگه داشتن مردم و فاجعهٔ انسانی در نوار غزه در بالاترین سطح خود ادامه داشت. ما در این سالها با تمام قوا جنگیدیم و با سختگیری تمام مبارزه و فداکاریهای بسیار بزرگی کردیم و دهها هزار شهید تقدیم نمودیم. ما انتظار داشتیم که اقدامی عربی و اسلامی برای یاری مردم فلسطین و جلوگیری از نسلکشی شکل بگیرد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و مردم فلسطین در برابر نسلکشی تنها رها شدند.»
وی گفت: «ما اکنون بر این توافق پافشاری میکنیم؛ توافقی که با میانجیگران و با آمریکا امضا شده است. بدون شک، ما تا حد امکان سعی در حفظ این توافق داریم، اما این سیاستهای اشغالگران است که آن را در معرض فروپاشی قرار میدهد و توافق و منطقه را تهدید میکند.»
این رهبر حماس تأکید کرد: «ما همچنان کاملاً به طرح ملی خود متعهد هستیم و بر حفظ حاکمیت نوار غزه پافشاری میکنیم. ما فقط برای حفظ امنیت و سلامت مردممان در این منطقه، امتیازهای بسیار بزرگی را دادهایم.»
او توضیح داد: «ما با واگذاری مدیریت حکومت در نوار غزه موافقت کردهایم و به طور ویژه موضوع سلاح را درک کردهایم، اما تنها به یک دلیل و برای هدفی بزرگتر؛ یعنی جلوگیری از ادامهٔ نسلکشی در این منطقه.»
غازی حمد تصریح کرد: «صادقانه میگویم که این مرحلهای استثنایی است و وضعی دائمی نیست؛ مرحلهای که تحت شرایط اجباری تحمیل شده است، اما قطب نمای اصلی ما همواره به سوی حقوقمان خواهد بود.»
او در پایان گفت: «ما با تمام قوا برای پایان دادن به اشغال تلاش خواهیم کرد و هرگز به هیچ شکلی از طرح ملی خود دست نخواهیم کشید.»