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معاون امور اقتصادی استاندار لرستان از افتتاح ۳۳ طرح اقتصادی ویژه ی هفته دولت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: در هفته دولت انسال ۳۳ طرح اقتصادی با هدف شکوفایی صنایع پیشران استان تقویت تولید و اشتغال به بهرهبرداری میرسد.
امید امیدی شاه آباد افزود: افتتاح بزرگترین طرح سازههای سبک ساختمانی lss « فرتاک بروجرد» با اعتباری بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری و ظرفیت تولید ۱۲ هزارتن، بهره برداری از طرح پرورش ماهیان خاویاری سپیددشت با ۴۵۰ میلیاردتومان سرمایهگذاری و ظرفیت اشتغال ۷۰ نفر و افتتاح مزارع خرد پرورش ماهی استان به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در این هفته به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به افتتاح کشتارگاه دام سبک و سنگین خرمآباد در هفته دولت گفت: این طرح با ۲۰۰ میلیاردتومان سرمایهگذاری و ظرفیت اشتغال ۵۰ نفر از دیگر طرحهای افتتاحی هفته ی دولت در استان است.
امیدی بیان کرد: طرح سازههای فلزی بهمن تجارت بروجرد با ۴۷ میلیاردتومان سرمایهگذاری و ظرفیت اشتغال ۳۶ نفر هم از دیگر طرحهای آماده ی بهرهبرداری در هفته دولت است.
معاون اقتصادی استاندار لرستان افزود: در بخش گردشگری استان هم امسال شاهد افتتاح طرحهای شاخصی با هدف توسعه ی این صنعت بودیم که ۳۸۵ تخت به ظرفیت هتلینگ استان افزوده شد.
امیدی گفت: افتتاح هتل بوتیک مغیث الاسلام با حجم سرمایهگذاری ۲۱۰ میلیاردتومان، افتتاح هتل آبشار آب سفید الیگودرز با ۶۱۰ میلیاردتومان سرمایهگذاری، افتتاح هتل نعمتالهی بروجرد با ۲۷۰ میلیاردتومان سرمایهگذاری، افتتاح هتل شاهان بهعنوان اولین هتل شهرستان سلسله هم بخشی از این طرحها در استان هستند.