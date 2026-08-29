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در گرامیداشت هفته دولت پروژههای توسعهای بیمارستان ایثار اردبیل به بهرهبرداری رسیدو اولین اورژانس تخصصی اعصاب و روان استان در این مجموعه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل در حاشیه آیین افتتاح پروژههای توسعهای بیمارستان ایثار اردبیل با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم مقام شامخ ایثارگران، اظهار داشت: خدمترسانی به جامعه ایثارگری که بزرگترین سرمایههای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، از اولویتهای اصلی مدیریت اجرایی استان است و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در مراکز تخصصی همچون بیمارستان ایثار، گامی مهم در جهت تکریم این قشر معزز محسوب میشود.
قلندری با اشاره به افتتاح اولین اورژانس تخصصی اعصاب و روان استان در این مجموعه گفت: «با بهرهبرداری از این بخش تخصصی، گام بلندی برای ارائه خدمات درمانی استاندارد به بیماران اعصاب و روان در منطقه برداشته شده است. امیدواریم با تجهیز کامل و استقرار کادر متخصص در این اورژانس، شاهد افزایش سطح سلامت عمومی و رضایتمندی خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران باشیم. واین اوژانس به صورت عمومی خدمات ارائه خواهد کرد.
فرماندار اردبیل همچنین از آغاز عملیات اجرایی افتتاح سالن آمفیتئاتر بیمارستان خبرداد وگفت" بخش فیزیوتراپی بیمارستان ایثار به عنوان دیگر طرحهای تکمیلشده در هفته دولت افتتاح و «توسعه فیزیکی و بهبود امکانات رفاهی و درمانی این بیمارستان، بخشی از برنامههای کلان استان برای تقویت زیرساختهای درمانی است تا بیماران بتوانند خدمات مورد نیاز خود را در محیطی مجهز و با استانداردهای لازم دریافت کنند.»
وی با اعلام خبر مسرتبخشِ توسعه آتی این مرکز درمانی، خاطرنشان کرد: «علاوه بر بخشهای افتتاح شده، راهاندازی بخش زنان بیمارستان ایثار نیز در دستور کار قرار گرفته است که به زودی با تکمیل زیرساختها، این بخش نیز به چرخه خدماترسانی اضافه خواهد شد.»
قلندری در با تأکید بر اینکه خدمت به ایثارگران، مدال افتخار مسئولان نظام است، ابراز امیدواری کرد که با تلاش مستمر مسئولان و کادر درمانی، سطح دسترسی به خدمات سلامت برای مردم استان، بهویژه جامعه ایثارگری، بیش از پیش ارتقا یابد.