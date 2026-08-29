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معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز از صدور ۴۶۰ مجوز صنایعدستی از ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ژیلا خدادادی با اشاره به عملکرد حوزه صنایعدستی البرز اظهار کرد: این مجوزها در سه بخش پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید کارگاهی و کارت صنعتگری صادر شده و گامی برای ساماندهی و شناسایی ظرفیتهای این حوزه است.
وی افزود: یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد حوزه صنایعدستی، میزان شناسایی و ساماندهی هنرمندان و تولیدکنندگان این حوزه است و بر همین اساس، از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶۰ مجوز در سه بخش پروانه تولید انفرادی، پروانه تولید کارگاهی و کارت صنعتگری در استان صادر شده است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز افزود: صدور این مجوزها بخشی از فرآیند ساماندهی فعالیتهای صنایعدستی در استان است و به ما کمک میکند ظرفیتهای واقعی موجود در این حوزه را بهتر شناسایی کنیم و برنامهریزیهای حمایتی را بر مبنای اطلاعات دقیقتر انجام دهیم.
او توضیح داد: بخش قابل توجهی از فعالان صنایعدستی، هنرمندانی هستند که در مقیاسهای کوچک و به صورت انفرادی یا کارگاهی فعالیت میکنند و برای تداوم و توسعه فعالیت خود نیازمند قرار گرفتن در یک چارچوب مشخص و برخورداری از حمایتهای متناسب با نوع فعالیتشان هستند. صدور مجوز برای این افراد میتواند نخستین گام برای شناسایی رسمی ظرفیت آنها و ایجاد مسیر مناسب برای حمایت از فعالیتشان باشد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز با اشاره به ظرفیت صنایعدستی برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار اظهار کرد: صنایعدستی تنها یک فعالیت هنری و فرهنگی نیست، بلکه در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم میتواند بخشی از زنجیره اقتصاد محلی را نیز شکل دهد. بسیاری از هنرمندان این حوزه فعالیت خود را از یک کار کوچک و فردی آغاز میکنند و در صورت استمرار حمایت و فراهم بودن بازار، این فعالیت میتواند به توسعه یک کارگاه و حتی ایجاد فرصتهای شغلی برای دیگران منجر شود.
او توضیح داد: به همین دلیل، یکی از موضوعاتی که در حوزه صنایعدستی مورد توجه قرار دارد، تسهیل فرآیندهای مرتبط با فعالیت هنرمندان و کاهش موانعی است که ممکن است باعث شود بخشی از ظرفیتهای موجود، خارج از چرخه رسمی فعالیت کنند.
این مسئول تصریح کرد: صدور این تعداد مجوز از ابتدای سال نشان میدهد که همچنان ظرفیت قابل توجهی برای ورود افراد جدید به عرصه صنایعدستی و همچنین ساماندهی فعالان موجود در استان وجود دارد. تلاش ما این است که این فرآیند با سهولت بیشتری انجام شود و هنرمندان بتوانند با طی مسیر قانونی، از ظرفیتها و حمایتهای پیشبینیشده برای فعالان صنایعدستی بهرهمند شوند.
خدادادی ادامه داد: در کنار ساماندهی، موضوع کیفیت تولید و حفظ اصالت صنایعدستی نیز اهمیت دارد. زمانی که یک هنرمند به صورت رسمی شناسایی میشود، ارتباط مجموعه متولی با او نیز شکل منسجمتری پیدا میکند و میتوان در ادامه، موضوعاتی مانند ارتقای مهارت، کیفیت محصولات، شیوه ارائه و توسعه بازار را نیز بهتر دنبال کرد.
این مسئول بیان کرد: یکی از اهداف ما این است که مجوز نقطه شروع ارتباط مستمر میان هنرمند و مجموعه متولی صنایعدستی باشد. اگر بتوانیم فعالان این حوزه را به شکل دقیق شناسایی کنیم، ظرفیتهای آنها را بشناسیم و متناسب با نیازشان برنامهریزی کنیم، قطعاً مسیر توسعه صنایعدستی استان نیز هموارتر خواهد شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز در پایان گفت: رویکرد معاونت صنایعدستی استان، حمایت از هنرمندان در کنار ساماندهی فعالیتها و تسهیل مسیر فعالیت رسمی آنهاست و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد حضور پررنگتر هنرمندان البرزی در چرخه تولید و عرضه صنایعدستی و معرفی ظرفیتهای این حوزه باشیم.