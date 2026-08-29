سازمان هواشناسی به دلیل ورود سامانه بارشی یکشنبه و دوشنبه برای مناطقی ازشمال، شمال غرب و غرب کشور هشدار نارنجی صادر کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، این هشدار فردا یکشنبه هشتم شهریور برای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و ارتفاعات شمال زنجان و کردستان صادر شده است.

بر اساس این هشدار دوشنبه نیز نیمه شمالی آذربایجان غربی، شرق و شمال آذربایجان شرقی، گیلان و ارتفاعات اردبیل شاهد رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال تگرگ خواهند بود.

خطر جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در حمل‌ونقل وجود دارد.

سازمان هواشناسی هشدار داده از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنید، از سفر‌های غیرضروری بپرهیزید و محصولات کشاورزی را هرچه سریع‌تر برداشت کنید.

همچنین شهروندان از پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.