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سازمان هواشناسی به دلیل ورود سامانه بارشی یکشنبه و دوشنبه برای مناطقی ازشمال، شمال غرب و غرب کشور هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، این هشدار فردا یکشنبه هشتم شهریور برای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و ارتفاعات شمال زنجان و کردستان صادر شده است.
بر اساس این هشدار دوشنبه نیز نیمه شمالی آذربایجان غربی، شرق و شمال آذربایجان شرقی، گیلان و ارتفاعات اردبیل شاهد رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و احتمال تگرگ خواهند بود.
خطر جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر و اختلال در حملونقل وجود دارد.
سازمان هواشناسی هشدار داده از تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنید، از سفرهای غیرضروری بپرهیزید و محصولات کشاورزی را هرچه سریعتر برداشت کنید.
همچنین شهروندان از پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.