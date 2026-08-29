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فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: امروز همه آزادیخواهان دنیا، حتی مسیحیها، به ملت ایران افتخار میکنند؛ ملتی که مقابل ظلم و این همه جنایت ایستاده است و از هیچ قدرتی هم واهمه ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «محمد کرمی» در نشستی با اشاره به اینکه اتحاد راه چاره امروز ملتهای اسلامی است؛ اظهار داشت: امروز پرچم نبی مکرم اسلام در دستان ملت بزرگوار ایران است و امروز ملت ایران پیشتاز امت اسلامی است.
وی افزود: امروز همه آزادیخواهان دنیا، حتی مسیحیها، به ملت ایران افتخار میکنند؛ ملتی که مقابل ظلم و این همه جنایت ایستاده است و از هیچ قدرتی هم واهمه ندارد. چرا؟ چون ما خدا را داریم. خدا را که داریم، یعنی همه عالم را داریم. خدا را که داریم، به قدرت لایزال الهی وصلیم و غیر از قدرت الهی، قدرتی نمیبینیم؛ بنابراین از هیچ قدرتی واهمه نداریم. سردار کرمی: آمریکا در جنگ ۱۲ روزه درخواست آتشبس کرد و پای میز مذاکره آمدند، اما زیر میز مذاکره زد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه سالهاست که آمریکا، رژیم صهیونیستی و جبهه باطل برای مقابله با جبهه حق به میدان آمدهاند، اما در همه طراحیها ناموفق بودهاند؛ چون با اراده الهی مواجه بودند، یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمنان با این تصور که ملت ایران و انقلاب اسلامی ضعیف شدهاند، حمله گسترده رژیم صهیونیستی را با همه ابزار و امکاناتش آغاز کردند؛ فرماندهان عزیز ما را ترور کردند و عده ای از این عزیزان به همراه خانوادهشان به شهادت رسیدند؛ شماری از این عزیزان به شهادت رسیدند، اما ملت و نیروهای مسلح محکم ایستادند.
سردار کرمی در پایان خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، وقتی رژیم صهیونیستی دچار شکست شد، آمریکای جنایتکار به کمکش آمد و بعد از بمبارانی که انجام داد اعلام آتشبس کرد، آنها درخواست آتشبس داشتند، ما که نداشتیم. آنها آمدند مذاکره، اما چه کسی زد زیر میز مذاکره؟