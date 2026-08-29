به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان خوزستان، سعید فتح‌شهنی اظهار کرد: گیربکس اصلی این خودرو از تجهیزات خاص ساخت مرسدس‌بنز بود و به‌دلیل نبود قطعات یدکی، امکان تعمیر یا جایگزینی آن وجود نداشت؛ از این رو، کارشناسان مدیریت ترابری با تطبیق مشخصات فنی، گیربکس یکی از خودرو‌های خارج‌شده از چرخه بهره‌برداری را انتخاب و با انجام اصلاحات در سیستم کلاچ، گاردان، اهرم تعویض دنده و مدار پنوماتیک، روی خودرو نصب کردند.

وی افزود: همزمان بخش‌هایی از سیستم ترمز، کابین، کمک‌فنر‌ها و زیربندی نیز بازسازی شد. این خودرو که دارای شاسی چهاردرچهار و دو دیفرانسیل است، برای فعالیت در مسیر‌های صعب‌العبور طراحی شده و سامانه چاه‌پیمایی آن امکان دسترسی به عمق حدود سه تا چهار هزار متر را فراهم می‌کند.

فتح‌شهنی گفت: تست اولیه خودرو پس از نصب گیربکس با موفقیت انجام شده و پس از نصب مجدد تجهیزات چاه‌پیمایی و انجام تست عملیاتی در محل چاه، این تجهیز به چرخه خدمت بازخواهد گشت.