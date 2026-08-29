دفتر امور مجلس معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به کسب بالاترین امتیاز از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری شد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، "محمدرضا دشتی اردکانی" معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر اظهار داشت: معاونت راهبردی و پارلمانی رئیس‌جمهور، هر ساله بر اساس شاخص‌های متعدد و نیز بررسی میدانی و صحت سنجی، نسبت به ارزیابی عملکرد حوزه امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور اقدام می‌کند.

وی اعلام کرد: بر مبنای نتایج این ارزیابی، دفتر امور مجلس وزارت اقتصاد با ارائه اقدامات، ابتکارات و برنامه‌های طراحی شده خود، موفق به کسب بالاترین امتیاز و رتبه "خیلی خوب" شده است.

دشتی اردکانی اظهار داشت: در گزارش ارائه شده توسط معاونت راهبردی و مجلس رئیس‌جمهور، مواردی، چون راه‌اندازی سامانه دفتر امور مجلس (سحاب)، سامانه تسهیلات نمایندگان از جمله مهم‌ترین نقاط قوت دفتر امور مجلس وزارت اقتصاد، یاد شده است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع یکی از موارد مورد اشاره در نامه معاونت راهبردی و پارلمانی رئیس‌جمهور را، تعامل سازنده آن با نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: در اداره کل امور مجلس وزارت اقتصاد، دو سامانه شکل‌گرفته که یکی از آنها، سامانه "تسهیلات" نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت متبوع در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سامانه سحاب توسط دفتر امور مجلس وزارتخانه گفت: سامانه سحاب جزو پروژه‌های بسیار سختی بود که خوشبختانه با موفقیت به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: قبلاً همه چیز به‌صورت گسسته و با اطلاعات پراکنده بود؛ اما با راه‌اندازی این سامانه با همکاری بسیار خوب مجموعه "فاوا"ی وزارتخانه، تمام رابطین ما در ۳۲ دستگاه زیر مجموعه وزارت اقتصاد، هر خدمتی به نمایندگان مردم ارائه کنند، در سامانه ثبت می‌کنند.

دشتی اردکانی یکی دیگر از اقدامات و ابتکارات دفتر امور مجلس در معاونت تحت مدیریت خود را، گزارش عملکرد وزارت اقتصاد امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد که در سال جاری نیز قطعاً انجام خواهد شد.

وی یکی دیگر از اتفاقات بسیار مهم در عملکرد مدیریت امور مجلس معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را، رصد حوزه‌های پارلمانی زیر مجموعه‌های وزارتخانه عنوان کرد که در قالب آن کارکردِ تک‌تک مشاوران و مدیران و رابطین با مجلس در این مجموعه‌ها، در سال ۱۴۰۴ مورد ارزیابی قرار گرفته است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد تصریح کرد: دلیل این کار این است که هر دستگاهی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد، هر کاری انجام می‌دهد، وزیر اقتصاد است که باید در قبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد و بنا بر این باید از پیش، مورد ارزیابی قرار گیرند.

دشتی اردکانی برگزاری دوره‌های آموزشی برای رابطین پارلمانی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد را از جمله اقدامات مهم این معاونت عنوان کرد که اولین دوره آن با حضور "مهدی طغیانی" نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار و مقرر شد، گواهی آموزش ضمن خدمت به شرکت‌کنندگان اعطا شود.

وی برنامه‌ریزی سفر‌های استانی برای مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه را یکی دیگر از ابتکارات معاونت متبوع، عنوان کرد که با هماهنگی اداره کل امور استان‌های وزارتخانه انجام گرفت.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفت: ما به‌محض استقرار، اعلام کردیم، رؤسای تمام دستگاه‌های تابعه، باید به‌عنوان نمایندگان وزیر اقتصاد به استان‌ها بروند و موضوعات و مشکلات استانی را بررسی کنند.

دشتی اردکانی در تشریح نتایج این سفر‌ها اظهار داشت: امروز نتایج مثبتِ آن سفر‌های استانی مدیران و رابطین سازمان‌های زیرمجموعه مشخص شده و بر اساس آمار نقطه‌ای، تعداد مکاتبات و سؤالات از وزارت اقتصاد توسط نمایندگان مجلس، تقریباً ۴۰ الی ۵۰ درصد کاهش‌یافته است.