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همزمان با هفته وحدت و ولادت پیامبر مهربانیها با مشارکت خیران و تلاشهای ستاد دیه خراسان جنوبی، ۵ زندانی جرائم غیرعمد به آغوش خانواده بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی مجموع بدهی این ۵ پرونده را بیش از ۳۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در فرآیند آزادی این زندانیان، ۹۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از سوی شکات و طلبکاران گذشت شد و مبلغ ۲۰۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال نیز با پذیرش اِعسار از بدهی پروندهها کسر شد.
حسینپوربا بیان اینکه زندانیان آزادشده نیز در حد توان، مبلغ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال برای تسویه بدهی خود تأمین کردند، افزود: ستاد دیه استان نیز ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای تکمیل فرآیند آزادی آنان اختصاص داد.
به گفته وی در روزهای آینده و با کمک گروههای خیران، زمینه آزادی ۸ زندانی دیگر جرائم غیرعمد استان نیز فراهم خواهد شد.
حسینپور با اشاره به اقدامات انجامشده از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۵ زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت خیران، مردم نیکوکار و کارآفرینان از زندانهای استان آزاد شدهاند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: هماکنون ۲۹۸ زندانی جرائم غیرعمد در زندانهای استان چشمانتظار یاری خیران و نیکوکاران هستند.