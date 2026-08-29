به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: از روز جمعه ۶ شهریور روند تغییرات جوی در آذربایجان‌غربی آغاز شده و شرایط هوا به سمت خنک‌تر شدن پیش می‌رود؛ همچنین فعالیت امواج بارشی تا اواسط هفته در استان ادامه خواهد داشت.

مهدی کریمی افزود: بارش‌های روز گذشته عمدتاً به شکل رگباری بوده و بیشترین میزان بارش در استان مربوط به شوط با ۵ میلی‌متر و پس از آن ماکو با ۲ میلی‌متر بوده است.

وی با اشاره به تقویت فعالیت امواج بارشی از فردا، اضافه کرد: از یکشنبه ۸ شهریور بر میزان بارش‌ها در بخش‌های مرکزی و شمالی آذربایجان‌غربی افزوده می‌شود و با آغاز و تداوم این موج بارشی، دمای هوا نیز کاهش می‌یابد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی همچنین نسبت به افزایش سرعت وزش باد از فردا هشدار داد و گفت: وزش باد در برخی ساعات تشدید خواهد شد و در شهر‌های جنوبی استان احتمال وزش باد شدید و بروز خسارت وجود دارد؛ بنابراین توجه به تمهیدات پیشگیرانه در مناطق در معرض خطر ضروری است.