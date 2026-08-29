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کارشناسان هواشناسی کاهش دما و تشدید فعالیت سامانههای بارشی از فردا یکشنبه ۸ شهریور را برای آذربایجان غربی پیش بینی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: از روز جمعه ۶ شهریور روند تغییرات جوی در آذربایجانغربی آغاز شده و شرایط هوا به سمت خنکتر شدن پیش میرود؛ همچنین فعالیت امواج بارشی تا اواسط هفته در استان ادامه خواهد داشت.
مهدی کریمی افزود: بارشهای روز گذشته عمدتاً به شکل رگباری بوده و بیشترین میزان بارش در استان مربوط به شوط با ۵ میلیمتر و پس از آن ماکو با ۲ میلیمتر بوده است.
وی با اشاره به تقویت فعالیت امواج بارشی از فردا، اضافه کرد: از یکشنبه ۸ شهریور بر میزان بارشها در بخشهای مرکزی و شمالی آذربایجانغربی افزوده میشود و با آغاز و تداوم این موج بارشی، دمای هوا نیز کاهش مییابد.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی همچنین نسبت به افزایش سرعت وزش باد از فردا هشدار داد و گفت: وزش باد در برخی ساعات تشدید خواهد شد و در شهرهای جنوبی استان احتمال وزش باد شدید و بروز خسارت وجود دارد؛ بنابراین توجه به تمهیدات پیشگیرانه در مناطق در معرض خطر ضروری است.