پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشورگفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و این اهمیت همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان، در آیین تکریم و معارفه مسئولان قضایی استان، با اشاره به اهداف حضور خود در این مراسم اظهار کرد: امروز به دو دلیل در خدمت شما هستیم؛ نخست، برای تجلیل و قدردانی از شخصیتی که سالهای متمادی منشأ خدمات ارزشمند و متعدد بودهاند و دوم، برای آغاز فصل جدیدی از خدمت و مسئولیت در مجموعه قضایی استان.
وی با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگها و حوادث اخیر، حماسههای بزرگی آفریدند و اگر فداکاری، ایثار و مجاهدت این عزیزان نبود، امروز از این امنیت و آرامش برخوردار نبودیم.
پورخاقان با تجلیل ازمجاهدتهای نیروهای مسلح ادامه داد: «بنده به عنوان خادم نیروهای مسلح، دست این عزیزان را میبوسم و به این بوسه افتخار میکنم؛ چراکه امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون تلاشها و جانفشانیهای آنان است.»
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور همچنین با قدردانی از مجموعه مدیریتی استان خراسان شمالی اظهار کرد: مجموعه استان، مجموعهای ارزشمند و توانمند است و آنچه در این استان بهخوبی مشاهده میشود، همکاری، تعامل و همافزایی میان مسئولان است.
وی خاطرنشان کرد: این همکاری و همدلی میان مجموعههای مختلف استان، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد امور و خدمترسانی بهتر به مردم و صیانت از امنیت و آرامش جامعه به شمار میرود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در پایان بر ضرورت استمرار تعامل و همکاری میان مجموعه قضایی، نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد و آن را زمینهساز ارتقای کیفیت خدمترسانی و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.
در این نشست با حکم رئیس قوه قضاییه، مسلم محمد یاران به عنوان رئیس کل جدید دادگستری خراسانشمالی منصوب شد.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین رضا براتیزاده، رئیس کل فعلی دادگستری استان، به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسانشمالی منصوب خواهد شد.