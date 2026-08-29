تصفیه‌خانه سبزآب شیراز و مجتمع ۹۶ واحدی تعاونی کارکنان پتروشیمی، امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع در شیراز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ تصفیه‌خانه سبزآب شیراز و مجتمع ۹۶ واحدی تعاونی کارکنان پتروشیمی، امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع در شیراز به بهره برداری رسید.

تصفیه‌خانه سبزآب شیراز که در حاشیه بوستان سلامت و باغ‌های قصردشت واقع شده، با هدف تبدیل فاضلاب شهری به پساب برای آبیاری فضای سبز به بهره‌برداری رسید. این طرح با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری شیراز تأمین مالی شده و در مرحله نخست، ظرفیت تصفیه ۱۰۰ لیتر در ثانیه را دارد که در فاز نهایی به ۲۰۰ لیتر در ثانیه افزایش می‌یابد. این مجموعه با تلاش مشترک شهرداری شیراز، آبفای استان فارس و سازمان همیاری‌ها ساخته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به شیراز و در مراسم بهره‌برداری از طرح تصفیه‌خانه «سبزآب»، بر ضرورت تمرکززدایی، تفویض اختیار به استانداران و مولدسازی املاک این وزارتخانه با هدف ارتقای خدمات رفاهی به کارگران و بازنشستگان تأکید کرد.

احمد میدری، در این مراسم که همزمان با هفته دولت برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دولت‌های محلی و تقویت مشارکت بخش خصوصی از سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم است، اظهار داشت: املاک و اراضی این وزارتخانه در استان فارس باید با همکاری مدیریت شهری مولدسازی شود تا خدمات این دارایی‌ها برای مردم ملموس‌تر شود.

میدری با اشاره به دو دغدغه اصلی کارگران و بازنشستگان یعنی مسکن و درمان، افزود: آمادگی داریم با ارائه طرح از سوی مسئولان استانی، اراضی تحت تملک وزارتخانه را برای ساخت مسکن اقتصادی و ارزان‌قیمت اختصاص دهیم. همچنین در زمینه توسعه زیرساخت‌های درمانی نیز تفاهم‌نامه‌ای برای تسریع در روند ساخت بیمارستان جایگزین منعقد می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم خروج مدیریت دولتی از واحد‌های صنعتی خاطرنشان کرد: به استاندار فارس پیشنهاد شده است واحد‌های صنعتی این وزارتخانه در استان با مشارکت بخش خصوصی اداره شوند. به عنوان مثال، شرکت دام و طیور فارس برای جذب مشارکت بخش خصوصی در اولویت قرار دارد و مدیریت آن متناسب با میزان تأمین مالی به بخش خصوصی منتقل می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، انسجام و وحدت را رمز پیشرفت کشور خواند و تصریح کرد: همان‌گونه که وفاق در عرصه سیاسی معادلات بین‌المللی را تغییر داد، وحدت در سطح داخلی نیز می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار کند.

همچنین با حضور وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مجتمع ۹۶ واحدی تعاونی کارکنان پتروشیمی شیراز افتتاح شد.

این مجتمع در ۱۵ طبقه و با صرف ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه ساخته شده است.