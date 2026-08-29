پژوهش اخیر دانشگاه درکسل نشان می‌دهد بیمارستان‌های برخوردار از هوش مصنوعی در فرایندهای کاری، دستاورد کاهش تعدیل‌شده ۲۵.۵ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، معادل ۹.۹ درصد را به دست آورده‌اند. مطالعه مذکور، داده‌های ۶۱۶۶ بیمارستان آمریکا را با اطلاعات بیمه «مدیکر» (Medicare)، مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها و داده‌های سلامت محلی ایالت‌های آمریکا ترکیب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وبگاه خبری datafloq،

یافته‌های این پژوهش در کاربردهای مشخص نیز قابل توجه است. بر همین اساس، استفاده از هوش مصنوعی برای زمان‌بندی کارکنان با حدود ۴ درصد پایبندی بیشتر به پروتکل‌های درمان سپسیس (sepsis-treatment protocols) همراه بوده و خودکارسازی وظایف معمول نیز با ۵.۱ درصد مرگ‌ومیر کمتر ناشی از ذات‌الریه ارتباط داشته است.

پژوهش هم‌زمان از شکاف قابل توجه دسترسی در حوزه هوش مصنوعی پرده برمی‌دارد. در سال ۲۰۲۴ تنها ۶۵.۸ درصد آمریکایی‌ها در فاصله حداکثر ۳۰ دقیقه‌ای از یک بیمارستان مجهز به هوش مصنوعی زندگی می‌کرده‌اند و حدود ۱۱۴.۶ میلیون نفر خارج از این محدوده قرار داشتند.

کارشناسان تأکید دارند: ماهیت مبتنی بر مشاهده پژوهش، تفسیر نتایج را محدود می‌کند. زیرا بیمارستان‌های پیشرو در پذیرش هوش مصنوعی معمولاً منابع مالی، نیروی انسانی و زیرساخت داده بهتری نیز دارند. بنابراین مقاله که هنوز داوری علمی نشده، از یک «ارتباط تعدیل‌شده» سخن می‌گوید که بیش از خود فناوری، اهمیت آمادگی نهادی و کیفیت زیرساخت داده را برجسته می‌کند.