به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: اسلحه شناسی، امداد و نجات و فرهنگی از بخش‌های اصلی این مسابقه است.

سردار حسن صنعتکاران افزود: شرکت کنندگان پس از موفقیت در مراحل شهرستانی و استانی، به مرحله کشوری راه می‌یابند.

بیشتر بخوانید: اجرای مسابقه میدان یار در هرمزگان

فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: علاقمندان می‌توانند بدون محدویت سنی به صورت انفرادی، گروهی و خانوادگی در این مسابقه شرکت کنند.

وی پیش بینی کرد ۲۰ هزار تن در مسابقه میدان یار شرکت کنند.

علاقه‌مندان برای نام نویسی می‌توانند به پایگاه‌های بسیج و بعثت هر شهرستان مراجعه کنند.