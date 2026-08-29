پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور، برگزاری مسابقه میدان یار در شهرستانهای هرمزگان درحال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: اسلحه شناسی، امداد و نجات و فرهنگی از بخشهای اصلی این مسابقه است.
سردار حسن صنعتکاران افزود: شرکت کنندگان پس از موفقیت در مراحل شهرستانی و استانی، به مرحله کشوری راه مییابند.
بیشتر بخوانید: اجرای مسابقه میدان یار در هرمزگان
فرمانده سپاه امام سجاد هرمزگان گفت: علاقمندان میتوانند بدون محدویت سنی به صورت انفرادی، گروهی و خانوادگی در این مسابقه شرکت کنند.
وی پیش بینی کرد ۲۰ هزار تن در مسابقه میدان یار شرکت کنند.
علاقهمندان برای نام نویسی میتوانند به پایگاههای بسیج و بعثت هر شهرستان مراجعه کنند.