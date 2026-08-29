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عملیات خنثیسازی مهمات و بمبهای عملنشده در محدوده نظامی شهرستان کنارک سیستان و بلوچستان از شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی توسط نیروهای متخصص صورت میپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری کنارک: این عملیات در نوبت صبح و عصر، با رعایت کامل نکات ایمنی انجام میشود و هیچگونه خطری برای شهروندان ندارد.
از شهروندان درخواست میشود ضمن حفظ آرامش به شایعات توجه نکرده و از تصویربرداری، فیلمبرداری و انتشار اخبار و تصاویر مربوط به مناطق و فعالیتهای نظامی خودداری کنند.