به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری کنارک: این عملیات در نوبت صبح و عصر، با رعایت کامل نکات ایمنی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری برای شهروندان ندارد.

از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش به شایعات توجه نکرده و از تصویربرداری، فیلم‌برداری و انتشار اخبار و تصاویر مربوط به مناطق و فعالیت‌های نظامی خودداری کنند.