استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بهره برداری از طرح‌های چرام بر رویکرد دولت برای گره‌گشایی از مشکلات مردم و نگاه خدمت‌محور به جایگاه مدیریتی تأکید کرد.

افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۳ طرح عمرانی و اقتصادی در چرام

افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۳ طرح عمرانی و اقتصادی در چرام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی استاندار در مراسم آغاز عملیات اجرایی و بهسازی آسفالت راه روستایی طسوج گفت: ۷۳ طرح عمرانی، اقتصادی و تولیدی در این شهرستان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود که اغلب در حوزه عمران شهری است.

رحمانی افزود : تکمیل این مسیر ۱۰ کیلومتری برای بهبود دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، آموزشی و همچنین توسعه گردشگری و تسهیل معیشت جامعه عشایری بسیار حیاتی است.

وی ادامه داد: تأکید شده است که عملیات اجرایی این طرح تا پیش از آغاز فصل بارندگی با جدیت پیش برود تا شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن باشیم.