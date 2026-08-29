افتتاح و کلنگزنی ۷۳ طرح عمرانی و اقتصادی در چرام
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بهره برداری از طرحهای چرام بر رویکرد دولت برای گرهگشایی از مشکلات مردم و نگاه خدمتمحور به جایگاه مدیریتی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی استاندار در مراسم آغاز عملیات اجرایی و بهسازی آسفالت راه روستایی طسوج گفت: ۷۳ طرح عمرانی، اقتصادی و تولیدی در این شهرستان افتتاح و کلنگزنی میشود که اغلب در حوزه عمران شهری است.
رحمانی افزود: تکمیل این مسیر ۱۰ کیلومتری برای بهبود دسترسی مردم به خدمات بهداشتی، آموزشی و همچنین توسعه گردشگری و تسهیل معیشت جامعه عشایری بسیار حیاتی است.
وی ادامه داد: تأکید شده است که عملیات اجرایی این طرح تا پیش از آغاز فصل بارندگی با جدیت پیش برود تا شاهد بهرهبرداری هرچه سریعتر آن باشیم.
استاندار تاکید کرد: این مسیر، بخشی از کریدور ارتباطی به استان فارس نیز محسوب میشود که تکمیل آن در دستور کار جدی استان قرار دارد.