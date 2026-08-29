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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: احداث پنج هزار خوابگاه دانشجویی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، حسین سیمایی صراف امروز در حاشیه افتتاح طرحهای آموزشی مجتمع آموزش عالی گناباد در گفتوگو با خبرنگاران گفت : پیش از این چهارصد واحد خوابگاهی متاهلی در کشور داشتیم که تا نیمههای سال دوم دولت چهاردهم ، هزار واحد جدید به این ظرفیت افزوده شده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، احدات و توسعه آزمایشگاهها را از نقاط قوت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دانست و افزود : توجه به این مساله موجب افزایش سطح کیفی آموزشها میشود.
وی گفت: سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از اواخر شهریور و اوایل مهرماه آغاز میشود.
سیمایی صراف درباره ارتقا مجتمع آموزش عالی گناباد به دانشگاه هم افزود : این مجتمع از طرفیتهای آموزشی و فرهنگی خوبی برخوردار بوده و امید است بتوان زمینه ارتقا آن را فراهم کرد.
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، دو طرح آموزشی و خوابگاهی در مجتمع آموزش عالی گناباد به بهره برداری رسید.
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدای گمنام و حضور در جلسه هیات رئیسه مجتمع آموزشی عالی ، از دیگر بخشهای سفر وزیر علوم. تحقیقات و فناوری به گناباد بود.