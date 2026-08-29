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با گذشت پنج ماه از سال جاری، خشکسالی در استان همچنان ادامه دارد و فقط هفت درصد از حجم سدهای خراسان رضوی آب دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیر و عضو اصلی شورای راهبردی روابط عمومی بخش آب کشور گفت:هم اینک موجودی آب در سدهای استان،۱۰۵ میلیون متر مکعب است.
کاظم جم افزود: آب موجود در سدهای تامین کننده آب مشهد شامل؛ دوستی، طرق، کارده و ارداک نیز فقط ۳۸ میلیون متر مکعب و معادل سه درصد حجم ذخیره آنهاست.
وی اضافه کرد: متوسط بارندگی در سال آبی جاری از مهر ۱۴۰۴ تاکنون در مشهد ۱۷۶/۹ میلیمتر است که نسبت به میانگین بلندمدت ۱۰ درصد، کاهش دارد.
جم اظهار کرد: مشهد از شهرهای دچار تنش و بحرانی آب است و تخصیص اعتبارات ملی برای اجرای طرحهای اضطراری آب برای این کلانشهر زائر پذیر،ضروری است.
وی تاکید کرد: هم اینک بخش عمده آب مورد نیاز مشهد از طریق منابع زیرزمینی و چاهها تامین میشود که این روند افت قابل ملاحظه منابع زیرزمینی را حادتر میکند.
دبیر و عضو اصلی شورای راهبردی روابط عمومی بخش آب کشور تاکید کرد: مدیریت مصرف و اجرای طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به صورت جدی پیگیری میشود و شهروندان نیز همراهی خوبی در مدیریت مصرف داشتهاند.