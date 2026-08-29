رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از برنامه‌های تحولی این سازمان برای گذار ساختاری از «کشاورزی سنتی» به «کشاورزی اقتصادِی سرمایه‌گذار محور و دانش‌بنیان» در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تبیین برنامه‌های تحولی این سازمان در سال ۱۴۰۵، از تحقق گذار ساختاری از «کشاورزی سنتی» به «کشاورزی اقتصادِی سرمایه‌گذار محور و دانش‌بنیان» در استان خبر داد و کسب رتبه نخست کشور در شاخص‌های کلیدی توسعه را گواهی بر این موفقیت دانست.

محمدرضا اصغری د با تبیین عملکرد سال ۱۴۰۵، بر تحول در محور‌های تولید و امنیت غذایی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: تمرکز راهبردی ما بر ارتقای تاب‌آوری بخش کشاورزی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک، توسعه دانش‌بنیان و علمی کردن کشاورزی و تقویت زیرساخت‌های تخصصی استوار بوده است.

اصغری با اشاره به گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مبتنی بر ظرفیت‌سازی و جذب منابع اعتباری، افزود: علاوه بر حفظ سطح تولید، بر فعال‌سازی زنجیره‌های ارزش و صیانت از منابع پایه با تلفیق دانش و فناوری تمرکز شده است.

وی کسب رتبه‌های برتر کشوری در تمامی حوزه‌های محتلف بخش کشاورزی را از دستاورد‌های کلیدی این دوره برشمرد و همچنین از کسب عنوان استان برتر در هفته دولت ۱۴۰۵ بر اساس شاخص‌های «میزان سرمایه‌گذاری»، «تعداد پروژه‌های اجرایی» و «تحقق اشتغال» خبر داد.

اصغری در پایان تأکید کرد: در ادامه مسیر، اولویت اصلی بر مدیریت هوشمند منابع، کاهش خام‌فروشی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی جهت تضمین امنیت غذایی استان خواهد بود. حمایت از نوسازی و تجهیز بخش کشاورزی، یکی از اولویت‌های اصلی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید است که در این راستا ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی استان تخصیص یافته است.