سردار حبیب‌الله جان‌نثاری، معاون هماهنگ‌کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در مراسم یادواره شهدای چاروسا با بیان اینکه دعوای دشمن با ایران، برسر حکومت اسلامی است گفت: یادواره‌های شهدا محفلی برای بازخوانی این حقیقت است که تقابل میان جریان حق و باطل پدیده‌ای گذرا نیست، بلکه سنتی تاریخی است که از بدو ظهور اسلام تا امروز تداوم داشته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد

سردار حبیب‌الله جان‌نثاری، با اشاره به سیره دشمنان در برابر انبیا و اولیای الهی افزود: دشمنان اسلام از همان ابتدای مسیر هدایت، با انواع شیوه‌ها اعم از ترور، شمشیر و سم، در صدد سد کردن راه حقیقت بوده‌اند و امروز نیز آنچه در عرصه‌های سیاسی، نظامی و رسانه‌ای مشاهده می‌کنیم، تکرار همان رویکرد دیرینه است.

وی با بیان اینکه هراس دشمن از حاکمیت الهی است ادامه داد: ائمه معصومین (ع) همواره به دنبال استقرار حکومت اسلامی بودند و امروز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بستری برای تحقق آرمان‌های والای الهی، پس از قرن‌ها انتظار، به قدرت و جایگاه اصلی خود دست یافته است.

سردار جان‌نثاری با بیان اینکه مسائل فنی، هسته‌ای و نظامی تنها بهانه‌هایی برای پوشاندن حقیقت اصلی دعواست، گفت: دشمنان به خوبی می‌دانند که دعوای اصلی بر سر «حاکمیت اسلامی» است.

وی اضافه کرد: از ابتدای نهضت امام راحل (ره) تاکنون، تمام فشارها، تحریم‌ها و جنگ‌های تحمیلی با هدف سرکوب این نظام مقدس صورت گرفته است؛ اما خون‌های پاکی که در این مسیر ریخته شده، درخت تناور انقلاب اسلامی را مستحکم‌تر کرده است.