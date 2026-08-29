یادواره ۶۷ شهید بخش چاروسا
یادواره ۶۷ شهید بخش چاروسا با حضور مردم، مسئولان و خانواده شهدا در روستای المور این بخش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سردار حبیبالله جاننثاری، معاون هماهنگکننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در مراسم یادواره شهدای چاروسا با بیان اینکه دعوای دشمن با ایران، برسر حکومت اسلامی است گفت: یادوارههای شهدا محفلی برای بازخوانی این حقیقت است که تقابل میان جریان حق و باطل پدیدهای گذرا نیست، بلکه سنتی تاریخی است که از بدو ظهور اسلام تا امروز تداوم داشته است.
سردار حبیبالله جاننثاری، با اشاره به سیره دشمنان در برابر انبیا و اولیای الهی افزود: دشمنان اسلام از همان ابتدای مسیر هدایت، با انواع شیوهها اعم از ترور، شمشیر و سم، در صدد سد کردن راه حقیقت بودهاند و امروز نیز آنچه در عرصههای سیاسی، نظامی و رسانهای مشاهده میکنیم، تکرار همان رویکرد دیرینه است.
وی با بیان اینکه هراس دشمن از حاکمیت الهی است ادامه داد: ائمه معصومین (ع) همواره به دنبال استقرار حکومت اسلامی بودند و امروز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بستری برای تحقق آرمانهای والای الهی، پس از قرنها انتظار، به قدرت و جایگاه اصلی خود دست یافته است.
سردار جاننثاری با بیان اینکه مسائل فنی، هستهای و نظامی تنها بهانههایی برای پوشاندن حقیقت اصلی دعواست، گفت: دشمنان به خوبی میدانند که دعوای اصلی بر سر «حاکمیت اسلامی» است.
وی اضافه کرد: از ابتدای نهضت امام راحل (ره) تاکنون، تمام فشارها، تحریمها و جنگهای تحمیلی با هدف سرکوب این نظام مقدس صورت گرفته است؛ اما خونهای پاکی که در این مسیر ریخته شده، درخت تناور انقلاب اسلامی را مستحکمتر کرده است.
سردار جان نثاری به نقش صداوسیما استان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به اخبار دقیق و قابل اعتماد نیاز داشت، خبرنگاران و فعالان رسانهای با حضور در میدان و انعکاس صحیح اخبار، نقش مهمی در تقویت آرامش عمومی، مقابله با روایتهای نادرست و افزایش اعتماد مردم ایفا کردند.