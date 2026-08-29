فرماندار اردبیل با اشاره به افزایش حجم حضور گردشگران در شهرستان اردبیل در این روزها از ارتقای خدمات دهی و تمیهدات لازم در مراکز گردشگری، رفاهی وخدماتی شهرستان اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ هوای خنک ، مناطق مختلف گردشگری و تفریحی و میزبانی شایسته، گردشگران زیادی را به میهمانیِ اردبیل آورده است.

فرزاد قلندری فرماندار اردبیل با اشاره به افزایش حجم حضور گردشگران در شهرستان اردبیل در این روزها از ارتقای خدمات دهی وتمیهدات لازم در مراکز گردشگری، رفاهی وخدماتی شهرستان اردبیل خبر داد.