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رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه گفت: تکرار تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر وحدت و انسجام نشان دهنده اهمیت و ضرورت این موضوع است و نباید اجازه دهیم اختلافات، خون شهدا و دستاوردهای انقلاب را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،آیت الله کازرونی با بیان اینکه افتخار مسئولان باید خدمتگزاری به مردم باشد، افزود: هر مسئولی که در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارد، در حقیقت در مسیر طاعت خدا و پیامبر (ص) حرکت میکند.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد کشور با تأکید بر ضرورت یادگیری فرهنگ نقد گفت: نقد باید وجود داشته باشد، اما نقد توهینآمیز با سنت و سیره پیامبر اکرم (ص) سازگار نیست. پیامبر (ص) پیامبر رحمت بود و ما نیز باید در برخورد با افراد، بهویژه کسانی که از روی ناآگاهی دچار خطا شدهاند، مسیر هدایت و بازگشت را باز بگذاریم.
کازرونی ادامه داد: نباید فردی را که اشتباهی کرده، بهطور کامل طرد کرد؛ اگر فرزندی از مسیر انقلاب فاصله گرفت، باید دلمان بسوزد و برای بازگرداندن او تلاش کنیم. هدایت افراد و مقابله با گمراهی، بخشی از وظیفه فرهنگی جامعه و بهویژه روحانیت است.
وی با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی تصریح کرد: دشمن همواره به دنبال یافتن خلأهای فرهنگی است و اگر امروز از برخی آسیبها مانند فساد و بیحجابی گلایه داریم، باید بپذیریم که بخشی از این مشکلات به کمبودهایی بازمیگردد که در حوزه فرهنگ ایجاد کردهایم.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور همچنین با تشریح خدمات این نهاد گفت: کمیته امداد تنها در حوزه حمایت معیشتی فعالیت نمیکند، بلکه از تحت سرپرستی قرار دادن نیازمندان و تأمین جهیزیه و کمک به ازدواج جوانان تا درمان، آموزش، توانبخشی، سلامت و ایجاد اشتغال را دنبال میکند.
وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در حوزه اشتغال خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۹، یکسوم اشتغال کشور توسط کمیته امداد ایجاد شد؛ حمایت از دانشآموزان و افراد نیازمند، مانع ایجاد آسیبهای اجتماعی و مشکلات بزرگتر در جامعه میشود.
کازرونی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و تأثیر تورم بر ازدواج جوانان گفت: شرایط تورمی موجب شده بسیاری از ازدواجها به تأخیر بیفتد، در حالی که افراد زیادی میتوانند با کمک خود زمینه تحقق این سنت الهی را فراهم کنند. کمک به ازدواج جوانان و حمایت از خانوادهها، اجر و ثواب بزرگی دارد.
وی افزود: حمایت از یتیم، سیر کردن گرسنه، کمک به نیازمندان و انجام کار فرهنگی برای نجات انسانهای گرفتار در گمراهی، از مصادیق حرکت در مسیر انبیاست.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد کشور در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت وحدت گفت: اختلاف و تفرقه ریشه بسیاری از مصیبتها و مشکلات است. حتی اگر مردم امکانات و قدرت داشته باشند، اما با یکدیگر اختلاف داشته باشند، نمیتوانند در برابر دشمن مقاومت کنند.
کازرونی تأکید کرد: این همه خون شهیدان نباید فدای اختلافات شود و با جمع، اتحاد و انسجام میتوانیم به مقصد برسیم.