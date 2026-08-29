به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به تدوین یک بسته جامع حمایت از اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان در استان گیلان گفت: این بسته می‌تواند مجموعه‌ای از حمایت‌ها شامل تأمین زیرساخت، واگذاری زمین، تسهیلات کم‌بهره و تسهیل در تأمین تضامین را دربرگیرد تا جوانان و فارغ‌التحصیلان بتوانند با موانع کمتری وارد عرصه تولید و کارآفرینی شوند.

بهمن علی‌پناه افزود: در صورت نهایی شدن این طرح و همراهی دستگاه‌های اجرایی، زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال جوانان در قالب تعاونی‌های صنعتی و کشاورزی فراهم خواهد شد.

مدیرتعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان یکی دیگر از برنامه‌های در دست پیگیری را ایجاد شهرک صنعتی تعاون و شهرک کشاورزی تعاون عنوان کرد و گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد زیرساخت مناسب برای فعالیت جوانان، فارغ‌التحصیلان و افرادی است که ایده و توانایی کار دارند، اما از سرمایه کافی برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: در این طرح تلاش می‌شود مجموعه‌ای از حمایت‌ها شامل زمین با شرایط مناسب، تسهیلات ارزان‌قیمت و سازوکار‌های تسهیل‌کننده تأمین تضامین در کنار یکدیگر قرار گیرد.

به گفته وی، این طرح هنوز نهایی و اجرایی نشده، اما پیگیری‌های لازم برای رسیدن به یک الگوی جامع در حال انجام است.

معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان خرد و مشاغل خانگی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات این گروه، تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی، ساخت نشان تجاری، بازاریابی و فروش محصولات است که بسیاری از تولیدکنندگان به‌صورت انفرادی قادر به حل آن نیستند.

وی افزود: راهکار بخش تعاون برای حل این مشکل، تشکیل تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل خانگی است؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان یک رشته یا رسته مشابه بتوانند در کنار یکدیگر قرار گرفته و بخشی از هزینه‌ها و مشکلات بازار را به‌صورت جمعی مدیریت کنند.

علی‌پناه گفت: در حال حاضر در چندین شهرستان استان تعاونی‌های تأمین نیاز مشاغل خانگی شکل گرفته و در حوزه‌هایی مانند گلیم‌بافی، حصیربافی و تولیدات خانگی فعالیت دارند.

وی با اشاره به تجربه فعالیت تعاونی‌های تخصصی در شهرستان‌های گیلان گفت: در آستانه‌اشرفیه، یک تعاونی در حوزه مرواربافی توانسته است حدود ۶۰۰ تولیدکننده را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ساماندهی کند.

علی‌پناه افزود: این تعاونی علاوه بر تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، در زمینه فروش، امور فنی و بازاریابی نیز نقش پشتیبان را ایفا می‌کند.

وی همچنین از فعالیت تعاونی‌های تأمین نیاز گلیم‌بافان در آستارا و تالش و تعاونی‌های فعال در حوزه حصیربافی خبر داد.

مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با دعوت از تولیدکنندگان خرد، زنان سرپرست خانوار و فعالان مشاغل خانگی برای استفاده از ظرفیت بخش تعاون گفت: در ۱۷ شهرستان استان، ادارات و نمایندگی‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده ارائه مشاوره و تسهیل فرآیند تشکیل تعاونی هستند.

وی تأکید کرد: تعاونی قرار نیست جایگزین اراده مردم شود، بلکه بر پایه مشارکت، سرمایه‌گذاری و اراده خود اعضا شکل می‌گیرد و دولت و دستگاه‌های اجرایی نقش تسهیل‌گر و حمایتی دارند.

علی‌پناه با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی در مسیر اشتغال جوانان گفت: داشتن مدرک دانشگاهی به‌تنهایی برای ورود موفق به بازار کار کافی نیست و جوانان باید در کنار تحصیلات خود، مهارت‌های کاربردی و مورد نیاز بازار را نیز فرا بگیرند.

وی با اشاره به همکاری با اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای گیلان افزود: هوش مصنوعی، انرژی‌های نو، مهارت‌های نوین و مهارت‌های متناسب با نیاز بازار کار از جمله حوزه‌هایی هستند که باید بیش از گذشته مورد توجه جوانان قرار گیرند.

مدیر تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان همچنین به ظرفیت‌های حمایتی بخش تعاون اشاره کرد و گفت: شرکت‌های تعاونی می‌توانند از تسهیلات و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای این بخش استفاده کنند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز می‌تواند در تأمین تضامین مورد نیاز تعاونی‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

وی افزود: یکی از مزیت‌های بخش تعاون، وجود حمایت‌هایی در حوزه تسهیلات، بیمه و مالیات است که می‌تواند هزینه‌های فعالیت اقتصادی را برای تعاونی‌ها کاهش دهد.

علی‌پناه همچنین به تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: برای متقاضیان واجد شرایط، تسهیلات مشاغل خانگی نیز پیش‌بینی شده و متقاضیان می‌توانند از مسیر‌های اعلام‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.